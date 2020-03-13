Политика

Газета.RuГазета.RuБолее половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

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57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса компании "Инсомар".
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с чего всё началось

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
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Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

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РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
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«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

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За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
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Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

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Инфекционисты предрекли более слабые новые волны коронавируса

С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри страны в России начался новый этап эпидемии COVID-19, считают инфекционисты.
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
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Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
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