Политика

Газета.RuГазета.RuБолее половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса компании "Инсомар".
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с чего всё началось

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
РБКвчера в 17:00

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Россияне допустили голосование за Путина на следующих выборах президента

Lenta.ru03:31

Опрос: избиратели в России хотят проголосовать за Путина в 2024 году

URA.Ruвчера в 18:37

Социологи рассказали о шансах Владимира Путина избраться в 2024 году

Телеканал 360°вчера в 20:45

Более половины россиян допустили, что проголосуют за Путина в 2024 году

Коммерсантъвчера в 20:36

Большинство россиян готово голосовать за пятый срок Путина

News.ruвчера в 19:19

Больше половины россиян допустили, что проголосуют за Путина в 2024 году

Дождь04:17

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

РБКвчера в 17:00
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Политика

В Белоруссии оценили закрытие границы с Россией

В понедельник, 16 марта, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о решении России закрыть границы с Белоруссией для перемещения людей на фоне распространения смертельной коронавирусной инфекции COVID-19.
Городовой 04:20
Общество

Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой

Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
ProstoProSport 14 марта в 23:50
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

На сегодняшний день в России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.
Molnet.ru 03:55
Шоу-бизнес

Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
News.ru 14 марта в 08:56
Авто

Китайский авторынок упал на 82% из-за коронавируса

Китайский авторынок в феврале 2020 года упал на 82% из-за коронавируса. Продажи автомобилей составили 240 тыс. единиц.
TatCenter 13 марта в 10:44
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Общество

Страховщиков обяжут проверять операторов техосмотра

Новые правила предусматривают, к примеру, наделение Российского союза автостраховщиков полномочиями по проверке соблюдения требований к техническим экспертам или работу операторов по работе с информационной системой - базой данных о проходивших техосмотр автомобилях.
Вести.Ru 04:04
Финансы

Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей

Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Ведомости 05:05
Общество

Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
РБК 14 марта в 11:02
Биатлон

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Областная газета 13 марта в 16:17
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
Шоу-бизнес

Симоньян заявила, что опять беременна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Instagram о своей беременности.
Московский Комсомолец 04:48
Общество

Россияне начали запасаться едой из-за коронавируса

На фоне распространения нового коронавируса COVID-19 россияне начали закупать продукты и товары для формирования запасов.
URA.Ru 02:01
Здоровье

Назвал этапы развития коронавируса главный пульмонолог России

Главный терапевт-пульмонолог Министерства здравоохранения Александр Чучалин сообщил журналистам об основных этапах заражения коронавирусом.
Live24 14 марта в 08:20
Экономика

В РФ готовят план первоочередных действий в связи с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до вечера 17 марта разработать план первоочередных действий из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:49
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 19:12
Происшествия

Четырех полицейских на Урале приговорили к реальным срокам за избиение подростков

Сотрудники полиции приговорены в Свердловской области к реальным срокам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий.
ТАСС 04:40
Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Lenta.ru 01:30
Общество

В Мурманске из-за коронавируса закрыли отель «Меридиан»

Сегодня, 16 марта, у участника шахматного турнира из Ирландии выявили коронавирус. Тест показал предварительно положительный результат.
Невские Новости 05:02
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ведомости 02:01
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета вчера в 00:38
Общество

В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения

Сегодня, 15 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.
Вечерние Ведомости вчера в 09:22
Музыка

Клип Little Big на песню для «Евровидения» собрал 10 млн просмотров

12 марта на видеохостинге YouTube был опубликован клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2020".
Pravda.Ru 14 марта в 02:27
Политика

Мишустин возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сам возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 02:21
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15–20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Известия 00:24
Происшествия

В Красноярске зафиксировали первого больного коронавирусом

В Красноярске выявили первый случай заражения местного жителя коронавирусом. Об этом сообщил местный телеканал ТВК.
МонаВиста 04:26
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Футбол

«Реал» может выкупить Ареоля у «ПСЖ». Зидан доволен голкипером

Как сообщает As, Ареоля убедил главного тренера Зинедина Зидана в своей полезности в качестве второго голкипера, и «Реал» может оставить его в команде.
Sports.ru вчера в 16:31
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