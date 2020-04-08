Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксБолее половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

По оценке ОКБ (входит в тройку крупнейших в России бюро кредитных историй (БКИ) и обладает данными Сбербанка), на кредитные каникулы смогут претендовать 49% ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов). Этим правом также смогут воспользоваться 45% владельцев автокредитов (около 700 тыс. займов).
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

На каникулы сможет претендовать менее половины заемщиков по ипотеке и автокредитам

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, из-за установленных лимитов кредитными каникулами сможет воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков.
Коммерсантъвчера в 14:38

Подробнее о событии

Меньше половины заемщиков по ипотеке и автокредитам смогут воспользоваться кредитными каникулами

Эхо Москвы03:32

Половина россиян с ипотекой не дождётся кредитных каникул из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 23:50

Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Интерфакс03:11

Аналитики подсчитали, сколько россиян сможет получить каникулы по ипотеке и автокредитам

БИЗНЕС Online02:54

Половина займов по ипотеке и автокредитам не вписалась в лимиты правительства по кредитным каникулам

66.ru00:44

Свыше половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами ради ипотеки

Московский Комсомолец03:27

На каникулы сможет претендовать менее половины заемщиков по ипотеке и автокредитам

Коммерсантъвчера в 14:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН вчера в 09:39
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
Политика

Владимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19.
Online47.ru вчера в 09:30
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

В России за сутки выявили ещё 1154 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19.
News.ru вчера в 03:34
Политика

Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова впервые показала Николаева после больницы

Игоря Николаева накануне выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.
7Дней.ру вчера в 04:30
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Происшествия

В Воронежской области пять человек погибли в ДТП

Представители ГУ МВД Воронежской области рассказали об аварии, произошедшей во вторник, 7 апреля.
ГЛАС.RU 03:32
Общество

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Известия 03:32
Происшествия

На Кубани COVID-19 за сутки подтвердился у 24 человек

Всего на территории Краснодарского края лабораторно подтверждено 85 случаев COVID-19. Четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии.
REGNUM 04:00
Общество

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:44
Происшествия

В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
RT на русском 03:23
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Здоровье

В Минздраве России признали, что треть тестов на коронавирус врёт

Проводилось исследование, в котором участвовали 1400 пациентов. У 300 из них тест дал отрицательный результат на коронавирус.
URA.Ru 01:34
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти

Авторы публикации в иностранном агентстве указывают, что Россия формирует резервные накопления в сотни миллионов долларов, чтобы пережить ещё большее падение цен на углеводороды в течение длительного периода.
ИА Новороссия 01:39
Здоровье

Елена Малышева предрекает всеобщее инфицирование коронавирусом

Елена Малышева в эфире радио «Комсомольская правда» поделилась прогнозом о том, как будет развиваться пандемия коронавируса.
Вечерний курьер 02:34
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Коммерсантъ вчера в 05:35
Происшествия

Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Новосибирске

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, превысило 1,4 млн заболевших, умерли более 82 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:38
Общество

В России выявили еще 1175 больных коронавирусом

За последние сутки в стране выявили еще 1175 больных коронавирусом, такие данные сообщает федеральный оперативный штаб.
НГС55 03:46
Происшествия

В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом

Lenta.ru 04:10
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом

Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.
Известия 01:25
Гаджеты

Названы самые безопасные новые смартфоны в России

Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.
Российская газета вчера в 09:29
Здоровье

На севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу

Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
REGNUM 03:44
Экономика

Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров

Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Российская газета 03:47
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное