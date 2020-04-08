Коронавирус
ИнтерфаксБолее половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами
По оценке ОКБ (входит в тройку крупнейших в России бюро кредитных историй (БКИ) и обладает данными Сбербанка), на кредитные каникулы смогут претендовать 49% ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов). Этим правом также смогут воспользоваться 45% владельцев автокредитов (около 700 тыс. займов).
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с чего всё началось
По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, из-за установленных лимитов кредитными каникулами сможет воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков.Коммерсантъвчера в 14:38
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Свыше половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами ради ипотеки
Московский Комсомолец03:27
На каникулы сможет претендовать менее половины заемщиков по ипотеке и автокредитам
Коммерсантъвчера в 14:38
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