По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, из-за установленных лимитов кредитными каникулами сможет воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков.

с чего всё началось

По оценке ОКБ (входит в тройку крупнейших в России бюро кредитных историй (БКИ) и обладает данными Сбербанка), на кредитные каникулы смогут претендовать 49% ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов). Этим правом также смогут воспользоваться 45% владельцев автокредитов (около 700 тыс. займов).

Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

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