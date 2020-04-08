Коронавирус
Моя Москва.онлайнБолее половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами
На льготу могут претендовать только 49% ипотечных заемщиков. Кредитными каникулами не смогут воспользоваться 51% россиян с ипотекой, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, из-за установленных лимитов кредитными каникулами сможет воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков.Коммерсантъвчера в 14:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Свыше половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами ради ипотеки
Московский Комсомолец03:27
На каникулы сможет претендовать менее половины заемщиков по ипотеке и автокредитам
Коммерсантъвчера в 14:38
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 05:47, Ашберн
Происшествия
В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса
Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Общество
В Крыму хотят изолировать приезжающих из Москвы и Петербурга
Симферополь, 8 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил всех граждан, которые прибывают в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, сразу полностью изолировать.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Американские сенаторы обсудят рынок нефти с властями Саудовской Аравии
Вашингтон, 8 апреля 2020, 08:11 — REGNUM Представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Происшествия
Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ
Москвич Иисус Воробьев, которого ранее оштрафовали за нарушение правил самоизоляции во время выгула собаки, и его жена Марина Ример оказались злостными неплательщиками.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала
В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Политика
В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции
Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Салоны связи и красоты возобновят работу в Псковской области
Губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Общество
Власти Петербурга получат полномочия вводить правила поведения для граждан
Федеральный закон от 1 апреля 2020 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дает полномочия региональным властям устанавливать «правила поведения при введении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации», обязательные для исполнения гражданами и организациями.
Финансы
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Армия и оружие
Шойгу поручил увеличить количество мест на госпитальном судне «Иртыш»
Число мест на госпитальном судне "Иртыш" будет увеличено, чтобы снять нагрузку с больниц Минобороны на Дальнем Востоке на фоне COVID-19.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Футбол
Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара
Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Происшествия
В Пулково ждут «вывозной» рейс из Таиланда
Северная столица готовится принять очередную партию российских туристов из Таиланда.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Общество
Число умерших в России пациентов с коронавирусом возросло до 63
«За сутки умерли пять пациентов с коронавирусом: Московская область — 2, Республика Северная Осетия — 1, Иркутская область — 1, Хабаровский край — 1», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Авто
Обновленный Toyota Fortuner вышел в продажу
Компания Toyota начинает продажи двух обновленных версий внедорожника Fortuner под названием Epic и Epic Black.
Политика
В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Происшествия
Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер
Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Экономика
Россия накопила денежную подушку в 18 трлн рублей
Ликвидные активы, накопленные Россией, составляли по состоянию на начало марта почти 18 трлн рублей.
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа
Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Экономика
Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля
За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.