По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, из-за установленных лимитов кредитными каникулами сможет воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков.

с чего всё началось

На льготу могут претендовать только 49% ипотечных заемщиков. Кредитными каникулами не смогут воспользоваться 51% россиян с ипотекой, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Более половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами

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