Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнБолее половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами

На льготу могут претендовать только 49% ипотечных заемщиков. Кредитными каникулами не смогут воспользоваться 51% россиян с ипотекой, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
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с чего всё началось

На каникулы сможет претендовать менее половины заемщиков по ипотеке и автокредитам

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, из-за установленных лимитов кредитными каникулами сможет воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков.
Коммерсантъвчера в 14:38

Подробнее о событии

Меньше половины заемщиков по ипотеке и автокредитам смогут воспользоваться кредитными каникулами

Дождь04:14

Половина россиян с ипотекой не дождётся кредитных каникул из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 23:50

Свыше половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами ради ипотеки

Московский Комсомолец03:27

Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Интерфакс03:11

Половина займов по ипотеке и автокредитам не вписалась в лимиты правительства по кредитным каникулам

66.ru00:44

Меньше половины заемщиков по ипотеке и автокредитам смогут воспользоваться кредитными каникулами

Эхо Москвы03:32

На каникулы сможет претендовать менее половины заемщиков по ипотеке и автокредитам

Коммерсантъвчера в 14:38
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Происшествия

В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:27
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Общество

В Крыму хотят изолировать приезжающих из Москвы и Петербурга

Симферополь, 8 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил всех граждан, которые прибывают в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, сразу полностью изолировать.
REGNUM 04:49
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Общество

Американские сенаторы обсудят рынок нефти с властями Саудовской Аравии

Вашингтон, 8 апреля 2020, 08:11 — REGNUM Представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
REGNUM 01:11
Политика

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Происшествия

Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ

Москвич Иисус Воробьев, которого ранее оштрафовали за нарушение правил самоизоляции во время выгула собаки, и его жена Марина Ример оказались злостными неплательщиками.
Lenta.ru вчера в 12:16
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала

В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
РИА Новости 05:39
Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
Бизнес-газета 02:10
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости 03:45
Политика

В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции

Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Общество

Салоны связи и красоты возобновят работу в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Псковская Лента Новостей 04:36
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС вчера в 08:24
Общество

Власти Петербурга получат полномочия вводить правила поведения для граждан

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дает полномочия региональным властям устанавливать «правила поведения при введении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации», обязательные для исполнения гражданами и организациями.
REGNUM 05:01
Финансы

Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Российская газета вчера в 04:14
Армия и оружие

Шойгу поручил увеличить количество мест на госпитальном судне «Иртыш»

Число мест на госпитальном судне "Иртыш" будет увеличено, чтобы снять нагрузку с больниц Минобороны на Дальнем Востоке на фоне COVID-19.
Народные новости вчера в 07:20
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Футбол

Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Международный антикоррупционный портал вчера в 04:21
Происшествия

В Пулково ждут «вывозной» рейс из Таиланда

Северная столица готовится принять очередную партию российских туристов из Таиланда.
Peterburg2.ru 06 апреля в 09:57
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

Число умерших в России пациентов с коронавирусом возросло до 63

«За сутки умерли пять пациентов с коронавирусом: Московская область — 2, Республика Северная Осетия — 1, Иркутская область — 1, Хабаровский край — 1», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:09
Авто

Обновленный Toyota Fortuner вышел в продажу

Компания Toyota начинает продажи двух обновленных версий внедорожника Fortuner под названием Epic и Epic Black.
Новые автомобили вчера в 01:17
Политика

В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
РИА Новости 05:35
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
РБК 01:39
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru 04:49
Экономика

Россия накопила денежную подушку в 18 трлн рублей

Ликвидные активы, накопленные Россией, составляли по состоянию на начало марта почти 18 трлн рублей.
Известия 05:20
Шоу-бизнес

Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа

Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Татарстан Сегодня 04:42
Экономика

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
РБК 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
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