Наиболее уязвимыми оказались работники с серой зарплатой и предприниматели. О сокращении доходов за время пандемии коронавируса заявили 58% россиян, 5% его лишились совсем. Такие данные приводит майский опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан страны.

Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии

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