Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВБолее половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии

Наиболее уязвимыми оказались работники с серой зарплатой и предприниматели. О сокращении доходов за время пандемии коронавируса заявили 58% россиян, 5% его лишились совсем. Такие данные приводит майский опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан страны.
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Более половины россиян заявили о сокращении доходов из-за коронавируса

Forbes11:39

Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии

РБК09:31

Коронавирус снизил доходы более половины россиян

АБН10:40

РБК: Доходы во время эпидемии сократились у более чем половины россиян

Эхо Москвы10:04

58% россиян сообщили о сокращении доходов во время пандемии коронавируса

БИЗНЕС Online09:45

Опрос: Более половины россиян заявили о сокращении доходов

Росбалт09:43

Опрос: 58% россиян сообщили о сокращении доходов во время пандемии

News.ru11:28
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Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 10:47
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Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
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Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции

Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
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Ученые Ирана создали тест-систему, выявляющую коронавирус за 30 секунд

В Иране ученые смогли создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус можно выявить за полминуты.
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ВОЗ дала Таджикистану рекомендации по лечению коронавируса

В Минздраве Таджикистана заявили, что рекомендации учтут и на ближайшие три месяца обновят методику лечения.
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В апреле 2020 года спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как на загородную недвижимость — увеличился почти в десять раз.
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Газета.Ru 15:35
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

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Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

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Армия и оружие

Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке

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В ЕС предупредили о политической дестабилизации в развивающихся странах из-за кризиса в экономике

Все развивающиеся страны в полной мере испытают экономические последствия кризиса пандемии COVID-19 и стоят перед риском политической дестабилизации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в РФ

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Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

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Газета.Ru 09:21
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Глава расположенного по соседству штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в прошлую субботу сообщил, что трое инфицированных коронавирусом детей скончались от осложнений, которые не являются характерными для COVID-19.
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Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе

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В Крыму скончались два человека. Они были инфицированы коронавирусом, причины смерти пока не установлены.
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Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг

Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
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Политика

В Польше отреагировали на слова Владимира Путина о развитии армии России

В Польше отреагировали на заявление президента России о продолжении развития и совершенствования Вооружённых сил страны.
Военное обозрение вчера в 01:29
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