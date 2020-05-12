Экономика
Деловое.ТВБолее половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Наиболее уязвимыми оказались работники с серой зарплатой и предприниматели. О сокращении доходов за время пандемии коронавируса заявили 58% россиян, 5% его лишились совсем. Такие данные приводит майский опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан страны.
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Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 10:47
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Киберспорт
Российская команда заработала 45 тысяч долларов на турнире по Dota 2
Pushka League Season 1: Division 1 по Dota 2. За первое место европейский коллектив получил 70 тысяч долларов, российская команда заработала 45 тысяч.
Матч ТВ 15:33
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Здоровье
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Путешествия
Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции
Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
Live24 08:25
Армия и оружие
Пентагон возьмёт «шефство» над разорившейся спутниковой компанией OneWeb
Вашингтон, 12 мая 2020, 23:13 — REGNUM Военное ведомство США изучает возможность привлечения услуг недавно обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb для улучшения системы связи американских военных в Арктике, сообщил 12 мая заместитель начальника штаба Космических сил США генерал Дэвид Томпсон на форуме в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла.
REGNUM 16:13
Технологии
Ученые Ирана создали тест-систему, выявляющую коронавирус за 30 секунд
В Иране ученые смогли создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус можно выявить за полминуты.
Аргументы недели 13:43
Происшествия
Родственникам жертв пожара в Петербурге выплатят по миллиону рублей
Родственникам погибших при пожаре в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Петербурге выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
РИА Новости 12:11
Здоровье
ВОЗ дала Таджикистану рекомендации по лечению коронавируса
В Минздраве Таджикистана заявили, что рекомендации учтут и на ближайшие три месяца обновят методику лечения.
МИР 24 14:27
Недвижимость
Спрос на аренду квартир в Москве упал на 80% за месяц
В апреле 2020 года спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как на загородную недвижимость — увеличился почти в десять раз.
РБК 08:09
Футбол
Хусаинов предложил не объявлять чемпиона России
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказался о вероятном досрочном завершении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.
Газета.Ru 15:35
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
В Севастополе старший матрос оштрафован за мошенничество с дипломом
Бывший старший матрос признал себя виновным в мошенничестве и пояснил, что в Севастопольском политехническом техникуме он не обучался, диплом данного учебного учреждения о получении среднего профессионального образования, купил в октябре 1994 года у неизвестного.
Севастополь.ру 07:05
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Общество
Навка сообщила о заражении коронавирусом вслед за Песковым
Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.
Lenta.ru 08:53
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Армия и оружие
Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке
Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:29
Политика
В ЕС предупредили о политической дестабилизации в развивающихся странах из-за кризиса в экономике
Все развивающиеся страны в полной мере испытают экономические последствия кризиса пандемии COVID-19 и стоят перед риском политической дестабилизации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Интерфакс 14:06
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в РФ
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал хайпом публикацию издания Financial Times о якобы заниженном числе жертв коронавируса в России.
РЕН ТВ 08:22
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Здоровье
В США у детей с коронавирусом выявили новые нехарактерные симптомы
Глава расположенного по соседству штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в прошлую субботу сообщил, что трое инфицированных коронавирусом детей скончались от осложнений, которые не являются характерными для COVID-19.
Наша версия 06:20
Здоровье
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Российская газета 09:56
Происшествия
В Крыму скончались две женщины с коронавирусом
В Крыму скончались два человека. Они были инфицированы коронавирусом, причины смерти пока не установлены.
SM News 03:14
Политика
Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг
Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
RT на русском 12:41
Политика
В Польше отреагировали на слова Владимира Путина о развитии армии России
В Польше отреагировали на заявление президента России о продолжении развития и совершенствования Вооружённых сил страны.
Военное обозрение вчера в 01:29