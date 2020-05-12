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Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии

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Здоровье В Тульской области на коронавирус протестировано около 45 тысяч человек На карантине находится 973 человека. Также на коронавирус в Тульской облатси протестировано около 45 000 жителей.

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