Экономика
Деловое.ТВБолее половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Наиболее уязвимыми оказались работники с серой зарплатой и предприниматели. О сокращении доходов за время пандемии коронавируса заявили 58% россиян, 5% его лишились совсем. Такие данные приводит майский опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан страны.
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Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Здоровье
Белозерцев записал обращение к жителям Пензенской области
Вечером 12 мая 2020 на страницах Ивана Белозерцева в Instagram и ВК появилось его обращение к жителям региона.
Пензенская правда 12:46
Здоровье
В Тульской области на коронавирус протестировано около 45 тысяч человек
На карантине находится 973 человека. Также на коронавирус в Тульской облатси протестировано около 45 000 жителей.
Тульская пресса 12:09
Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
Саминвестор 01:34
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о перехвате истребителя F-22 США
Военные Венесуэлы заявили о готовности совершать перехват и сбивать все американские самолёты, которые вторгаются в воздушное пространство их страны.
Discover24 12:48
Общество
В Краснодарском крае с 23 мая снимут карантин внутри муниципальных образований
Власти Краснодарского края с 23 мая снимут режим карантина, действующий из-за коронавируса, внутри муниципальных образований региона, сохранив ограничения на передвижение между муниципальными образованиями.
ТАСС 06:34
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
Футбол
Заместитель министра здравоохранения Италии: «Если хоть один человек в клубе заболеет, то остановим чемпионат вновь»
Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа заявила, что чемпионат Италии будет приостановлен вновь, если хоть один человек в футбольном клубе заболеет коронавирусом.
Евро-футбол.ру 11:27
Шоу-бизнес
Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков
Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Технологии
Google Play Music закроют до конца 2020 года
Google закроет стриминговый сервис Play Music до конца 2020 года. После чего его место займёт YouTube Music.
The GEEK 12:19
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Хоккей
Бурмистров: игроки не понимают, что происходит в «Салавате»
Многие не понимают, что сейчас происходит в команде.
ГЛАС.RU 04:15
Политика
Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг
Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
RT на русском 12:41
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
Кино
Кинокритики оценили фильм «Капоне» с Томом Харди
Кинокритик «Variety» Оуэн Глейбермен отметил игру главного актера, назвав «перфоманс Харди» резким и откровенным.
ИА Красная Весна 09:10
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Музыка
«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн
Piter.tv 08:01
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:04
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни
В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета 11:40
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Общество
Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.
РИАМО 09:07
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57