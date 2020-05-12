Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВБолее половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии

Наиболее уязвимыми оказались работники с серой зарплатой и предприниматели. О сокращении доходов за время пандемии коронавируса заявили 58% россиян, 5% его лишились совсем. Такие данные приводит майский опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан страны.
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Более половины россиян заявили о сокращении доходов из-за коронавируса

Forbes11:39

Опрос: 58% россиян сообщили о сокращении доходов во время пандемии

News.ru11:28

Опрос: Более половины россиян заявили о сокращении доходов

Росбалт09:43

РБК: Доходы во время эпидемии сократились у более чем половины россиян

Эхо Москвы10:04

58% россиян сообщили о сокращении доходов во время пандемии коронавируса

БИЗНЕС Online09:45

Коронавирус снизил доходы более половины россиян

АБН10:40

Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии

РБК09:31
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество

В Дагестане более 450 человек умерли от внебольничной пневмонии

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что от коронавирусной инфекции в республике скончались 26 человек, а от внебольничной пневмонии - 481 заболевший.
РИА Новости 11:56
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Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
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Футбол

В УЕФА опровергли слухи о сокращении квалификации еврокубков

В УЕФА прокомментировали слухи о том, что отборочные этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть отменены.
Vprognoze.ru 04:36
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Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
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Общество

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:40
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Происшествия

Власти Петербурга назвали предварительную причину пожара в больнице

По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге стало короткое замыкание.
Известия 10:54
Происшествия

Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики

У 20 сотрудников курской птицефабрики "Куриное царство" подтвердился коронавирус.
Российская газета 11:47
Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Экономика

«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей

По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
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Общество

Больше сотни новых зараженных выявлено в Свердловской области

В Свердловской области за сутки выявлено 139 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 10 мая в 03:47
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Общество

Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ

Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
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Общество

Правительство Тульской области разработало план поэтапного выхода региона из ограничений

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин доложил, что план по выходу экономики региона из ограничений предусматривает 4 этапа.
Тульские новости 11:38
Экономика

Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд

Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
Коммерсантъ 08:17
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Недвижимость

Спрос на аренду квартир в Москве упал на 80% за месяц

В апреле 2020 года спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как на загородную недвижимость — увеличился почти в десять раз.
РБК 08:09
Киберспорт

Harvest Moon: One World осенью выйдет на Nintendo Switch

Harvest Moon: One World заявлена только для консоли Nintendo Switch, и её релиз должен состояться осенью.
Игромания.ру 10:54
Происшествия

Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

РИА Новости 10:29
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Общество

Далеко не все туляки соблюдают «масочный» режим

В остальных районах меры носят рекомендательный характер. Также жителям региона рекомендуется носить перчатки.
Тульские новости 10:00
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Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM вчера в 04:26
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
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Общество

Кибер-атаки 9 Мая зафиксировали на сайт «Бессмертного полка»

На пресс-конференции, состоявшейся онлайн 12 мая, организаторы общественного движения «Бессмертный полк России» рассказали о кибер-атаках, которые пытались сорвать работу сайта в день празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
НДН.инфо 11:07
Общество

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
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Общество

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия.
Ревизор.ру 07:10
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Общество

Число безработных в России выросло почти вдвое

Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек.
ТАСС 11:20
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Космос

Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
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Экономика

НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
RT на русском 11:06
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Происшествия

Производитель ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге могли стать нарушения техники безопасности.
ТК Звезда 10:15
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