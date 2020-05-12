Коронавирус
РБКБолее половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Каждый второй в России отмечает падение денежных доходов своей семьи из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, следует из результатов проведенного ЦСР всероссийского опроса населения (есть у РБК).
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Авто
Toyota привезет в Россию новый кроссовер Highlander
Известия 02:32
Авто
В продажу вышел обновленный Kia Picanto
Компания Kia объявила старт продаж рестайлинговой модификации миниатюрного хэтчбека Kia Picanto.
Новые автомобили 00:51
Авто
Lada Vesta получила новые опции комфорта
Седан LADA Vesta в комплектации Comfort/Multimedia получил подогрев и обивку руля из эко-кожи.
Автоновости дня 08:41
Авто
Флагманский кроссовер Hongqi замечен без маскировки
Шоу-кар E115 раскрылся без интерьера, а архитектура серийного салона повторяет седан Hongqi H9, хотя и не во всём.
Драйв 04:59
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
SpeedMe 04:27
Общество
Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России
Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
Общество
Пескова госпитализировали с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
BFM.ru 08:43
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Авто
Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite
До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили 10 мая в 00:09
Авто
Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер
Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня вчера в 12:35
Общество
Госдума приняла во втором чтении закон о реформе ОСАГО
Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе системы ОСАГО, который предусматривает изменение тарифов для граждан.
РЕН ТВ 06:30
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет
Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
Экономика
Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС
Президент РФ Владимир Путин предложил списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.
Интерфакс вчера в 10:13
Авто
Kia Mohave получил новую версию
Внедорожник Kia Mohave нового поколения стал доступен на домашнем рынке в новой версии Gravity.
Движок 09:15
Авто
Флагманский кроссовер Volvo XC100 получит четырехместный салон
Новинка расположится на вершине линейки Volvo, удивит четырёхместной компоновкой салона и получит двухмоторную полноприводную силовую установку.
Motor 03:45
Общество
В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая
В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили вчера в 04:11
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Здоровье
В Алтайском крае могут ввести перчаточный режим
За последние сутки выявлено 20 новых случаев заражения. Также в регионе зафиксирована смерть от коронавируса у четырех жителей края.
RuNews24.ru 10:08
Авто
В России ужесточают требования ввоза праворульных машин
В России снова делают более жесткими требования к ввозу и дальнейшей эксплуатации транспортных средств с правым рулем.
SpeedMe 10 мая в 05:59
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Сильнее всего стоимость АИ-95 упала в Южном федеральном округе – на 4 копейки, до 47,82 рубля, при этом средние оптовые цены увеличились на 540 рублей – до 42038 рублей за тонну, пишут «Новые известия».
ФедералПресс 07:17
Общество
Одобрены поправки о ваучерах вместо возврата денег туристам
Российские туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег, если поездка отменилась из-за коронавируса.
Российская газета 07:55
Авто
BMW запустила производство BMW X6 в России
BMW X6 третьего поколения было запущено на российский рынок в конце прошлого года.
32CARS.ru 06:46
Авто
Компания Toyota представила юбилейный Toyota Prius 2020 Edition
Компания Toyota представила юбилейную версию гибридной Toyota Prius 2020 Edition, посвященную 20-летию с момента ее появления в США.
Автоновости дня 03:05
Авто
Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу
На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
Общество
Артур Парфенчиков перечислил меры поддержки семей с детьми
Президент России расширил меры поддержки граждан, имеющих детей.
ИА Республика 08:15
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров
Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Коммерсантъ 08:59