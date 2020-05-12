Каждый второй в России отмечает падение денежных доходов своей семьи из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, следует из результатов проведенного ЦСР всероссийского опроса населения (есть у РБК).

Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии

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