Экономика
РБКБолее половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Каждый второй в России отмечает падение денежных доходов своей семьи из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, следует из результатов проведенного ЦСР всероссийского опроса населения (есть у РБК).
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Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
Навка сообщила о заражении коронавирусом вслед за Песковым
Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.
Lenta.ru 08:53
Технологии
В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест
Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари.
РБК 17:12
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Автоспорт
Карлос Сайнс подпишет контракт с «Феррари» в течение двух дней
Комсомольская правда 15:30
Происшествия
Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики
У 20 сотрудников курской птицефабрики "Куриное царство" подтвердился коронавирус.
Российская газета 11:47
Авто
Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию
Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
Автоновости дня 11:11
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Технологии
Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music
Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Происшествия
За неправильный ответ на вопрос «чей Крым» пьяный украинский боевик всадил в своего собутыльника шампур
СМИ не уточняют, какой именно был ответ оппонента, однако судя по реакции «хероя», собеседник явно не стал признавать Крым украинским.
Новостной фронт 15:35
Армия и оружие
Главком ВМФ России поздравил моряков с Днем Черноморского флота
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-черноморцев и ветеранов с Днем Черноморского флота, который отмечается ежегодно 13 мая.
ТК Звезда 17:01
Общество
Регулятор ФРГ вынесет решение по поводу «Северного потока-2» к 24 мая
По сообщению ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора, Федеральное сетевое агентство ФРГ к 24 мая 2020 года примет окончательное решение о том, попадает ли «Северный поток-2» под действие правил обновленной Газовой директивы ЕС.
RuNews24.ru 17:04
Общество
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета 15:17
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
Фигурное катание
Экс-тренер группы Тутберидзе впервые высказался о переходе к Плющенко
Бывший тренер группы прославленного специалиста Этери Тутберидзе Сергей Розанов в своем Instagram впервые высказался о переходе на работу в команду неоднократного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Газета.Ru 17:16
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Кино
Триллер «Неистовый» станет первым летним релизом широкого проката в США, премьера заявлена на 1 июля
Кинотеатры делают огромную ставку на главные премьеры второй половины лета, первой из которых будет триллер «Довод».
Кинобизнес сегодня 15:39
Общество
На ССК «Звезда» спущен на воду первый отечественный «Афрамакс»
Со стапеля ССК "Звезда" спущен на воду первый российский танкер типоразмера "Афрамакс", предназначенный для перевозки нефти в неограниченном районе плавания.
Sudostroenie.info 11:54
Космос
Околоземный астероид Рюгу мог пройти близко к Солнцу
Учёные из Токийского университета в Японии обратили внимание на пыль, которая поднималась по мере приближения автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» к околоземному астероиду Рюгу.
Актуальные Новости 09:22
Киберспорт
Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League
Metaratings вчера в 13:19
Армия и оружие
Герасимов рассказал о карантине для призывников
После прибытия в воинскую часть призывники отправятся на двухнедельный карантин в рамках противодействия распространению коронавируса.
ТК Звезда 17:11
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 10:47
Общество
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 16:43
Гаджеты
Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник
Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK.
3DNews 10:13
Общество
Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
Где приняли другие меры по смягчению режима Дальше всех в плане отмены ограничений пошли на Сахалине: в тех муниципалитетах, где не выявили заражений COVID-19 (Смирныховский, Холмский, Невельский, Макаровский, Томаринский, Курильский, Александров-Сахалинский районы), решили открыть детские сады и разрешить одиннадцатиклассникам вернуться в школы.
РБК 17:00