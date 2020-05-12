О сокращении доходов за время пандемии коронавируса заявили 58% россиян, 5% его лишились совсем. Такие данные приводит майский опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан страны. Среди опрошенных 44% заявили, что могут купить технику и мебель, но не более.

Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии

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