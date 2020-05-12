Экономика
Деловое.ТВБолее половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
О сокращении доходов за время пандемии коронавируса заявили 58% россиян, 5% его лишились совсем. Такие данные приводит майский опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан страны. Среди опрошенных 44% заявили, что могут купить технику и мебель, но не более.
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Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Происшествия
Причиной возгорания аппаратов ИВЛ могла стать слабая электропроводка
Причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могла стать слабая электропроводка в медицинских учреждениях.
Газета.Ru 10:41
Общество
Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет
Семьи с детьми до трех лет смогут рассчитывать на выплату в 5 тыс. рублей на одного ребенка.
Кубань 24 00:44
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Общество
Финляндия не собирается продлевать визы россиянам из-за коронавируса
В Финляндии не планируют продлевать действующие финские визы для россиян из-за ситуацией с коронавирусом.
Piter.tv 10:12
Общество
ФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции
ФАС обнаружила признаки сокрытия сведений, необходимых для держателей карт, при проведенной проверке.
Политика Сегодня 10:34
Шоу-бизнес
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
Pravda.Ru 09:31
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Экономика
НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
RT на русском 11:06
Гаджеты
Смартфон Honor V10 наконец обновили до EMUI 10
Новинка 2017 года, популярный смартфон Honor V10, наконец получил стабильную версию обновления до фирменной оболочки EMUI 10.
Goroday.ru вчера в 03:34
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
Попова назвала корректный способ сравнивать страны по заражениям COVID-19
Сравнивать уровень заболеваемости COVID-19 в разных странах целесообразно лишь из расчета числа заразившихся на 100 тыс. населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 10:28
Здоровье
В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае
В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 08:49
Авто
Продажи новых машин в России упали на 72% в апреле
Продажи легковых авто и легкого коммерческого транспорта в нашей стране за прошлый месяц уменьшились на 72,4% до 38 тыс. 922 единиц.
Тарантас Ньюс 05:29
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
Технологии
В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей
Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
Футбол
«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года
"Газпром-медиа" продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.
РИА Новости 06:46
Армия и оружие
Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара
Жители норвежского города Вардё опасаются военного конфликта с Россией из-за модернизации находящегося здесь радара системы "Глобус", в которой участвуют США.
REGNUM 07:07
Футбол
Месси стал лидером рейтинга лучших форвардов в истории Лиги чемпионов
Анонимные герои: Месси поблагодарил врачей за их самоотверженную работу >> В десятку лучших вошли также Роберт Левандовски (" Бавария", 0,74), Неймар из "Пари Сен-Жермен" (0,61), Филиппо Индзаги (" Ювентус" и "Милан", 0,57), Эдинсон Кавани с показателем 0,56, Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" (0,55), Карим Бензема из "Реала" (0,54) и экс-форвард "Реала" и "Шальке" Рауль с показателем 0,5.
Sputnik Армения 06:13
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой
Звезды публиковали кадры с родными и близкими — в их числе была и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая показала трогательное семейное фото.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество
Попова назвала обстановку в России «напряженной»
Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
Недвижимость
Спрос на аренду квартир в Москве упал на 80% за месяц
В апреле 2020 года спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как на загородную недвижимость — увеличился почти в десять раз.
РБК 08:09
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Футбол
СМИ сообщили о начале тренировок Смолова с «Сельтой» после карантина
Известия вчера в 08:52