Экономика

РБКРБКБолее половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии

Каждый второй в России отмечает падение денежных доходов своей семьи из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, следует из результатов проведенного ЦСР всероссийского опроса населения (есть у РБК).
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Более половины россиян заявили о сокращении доходов из-за коронавируса

Forbes11:39

Опрос: 58% россиян сообщили о сокращении доходов во время пандемии

News.ru11:28

Опрос: Более половины россиян заявили о сокращении доходов

Росбалт09:43

РБК: Доходы во время эпидемии сократились у более чем половины россиян

Эхо Москвы10:04

58% россиян сообщили о сокращении доходов во время пандемии коронавируса

БИЗНЕС Online09:45

Коронавирус снизил доходы более половины россиян

АБН10:40

Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии

РБК09:31
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