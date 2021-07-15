Более половины россиян тратят на продукты около 50 процентов своего ежемесячного дохода
Путин объяснил рост цен на продукты Так, более 60 процентов респондентов тратят на это около 60,4 процента своего ежемесячного дохода. Почти вся зарплата уходит на еду у 16 процентов участников исследования. Еще 14,8 процента тратят на продукты питания треть.В источнике
Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.