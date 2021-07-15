Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Более половины россиян тратят на продукты около 50 процентов своего ежемесячного дохода

Путин объяснил рост цен на продукты Так, более 60 процентов респондентов тратят на это около 60,4 процента своего ежемесячного дохода. Почти вся зарплата уходит на еду у 16 процентов участников исследования. Еще 14,8 процента тратят на продукты питания треть.В источнике

С чего всё началось

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 22:05

Подробнее о событии

Россияне рассказали, сколько тратят на продукты

ТАССвчера в 06:36

Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Телеканал 360°вчера в 23:16

Россияне рассказали, сколько тратят на продукты каждый месяц

Life.ruвчера в 23:55

Опрос: свыше 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Комсомольская правдавчера в 00:26

Россияне в ходе опроса раскрыли свои ежемесячные траты на еду

Lenta.ruвчера в 22:51

Россияне раскрыли, сколько тратят на еду ежемесячно

URA.Ruвчера в 22:24

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

РИА Новостивчера в 22:05
Интересное

Президент Байден: США и Германия имеют разные мнения по газопроводу «Северный поток — 2»

США и Германия имеют разногласия по "Северному потоку — 2", заявили на совместной пресс-конференции американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Ангела Меркель, однако едины во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитера.
РИА Новости18:24

Кабмин ФРГ назвал проблему обращения жителей омского села к Меркель делом властей в РФ

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гнев жителей села абсолютно оправдан, и выразил уверенность, что после столь широкой огласки региональные власти примут меры.
ТАССвчера в 11:48

Эксперты: каждый второй случай госпитализированных с COVID-19 сопровождается осложнениями

Международный коллектив медиков проследил за развитием инфекции у 70 тыс. британцев, попавших в больницы с диагнозом COVID-19, и обнаружил, что примерно половина из них страдала от различных осложнений болезни.
ТАСС18:41

Жительницу Москвы избили и попытались изнасиловать, проникнув в квартиру через окно

В Москве злоумышленник пробрался к спящей женщине в квартиру, избил ее и попытался изнасиловать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новостивчера в 13:27