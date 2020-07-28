Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБолее половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Больше половины (56%) работающих россиян не собираются переходить на электронную трудовую книжку. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс". Наиболее скептическое отношение к нововведению выразили сограждане в возрасте 60 лет и старше (68%).
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Около 60% работающих россиян не хотят переходить на электронную трудовую книжку

Коммерсантъ01:58

ВЦИОМ: 30% россиян хотели бы использовать электронную трудовую книжку вместо бумажной

ТАСС03:53

Опрос показал отношение россиян к электронным трудовым книжкам

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Только у 1% жителей России есть электронная трудовая книжка

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Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам

Lenta.ru01:27

Россияне массово отказываются от электронных трудовых книжек

URA.Ru00:55

Почти две трети россиян не захотели заводить электронные трудовые книжки

РБК00:00
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Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
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В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 2,5 тыс. рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке.
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Общество

Главный ветеринар Саратовской области ушел в отставку

Саратов, 28 июля 2020, 12:28 — REGNUM В правительстве Саратовской области освобожден от должности начальника управления ветеринарии с 27 июля Алексей Частов.
REGNUM 05:28
Происшествия

В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух

Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
РИА Новости 04:38
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
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Политика

Дегтярев призвал жителей Хабаровска заканчивать с протестами

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с депутатами Законодательной думы Хабаровского края заявил, что жителям региона надо заканчивать с акциями протеста.
Общественная служба новостей 04:17
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Политика

В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске

РБК 05:34
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Армия и оружие

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня. С понедельника 27 июля новые договоренности вступают в силу.
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
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Политика

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

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Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
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Общество

Вторая волна коронавируса ожидается в Европе

Наступление второй волны коронавируса выглядит вероятным, так как миллионы туристов проводят свой отпуск в путешествиях по Европе.
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Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
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Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах

За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
Челны-ТВ вчера в 09:00
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Происшествия

В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела

В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
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Армия и оружие

ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля

Израильский беспилотник был сбит сирийскими ПВО, сообщил 26 июля источник ИА Красная Весна в Сирии.
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Транспорт

Вокзал на станции Нахабино МЦД-2 открылся после реконструкции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новые станции пригородного железнодорожного сообщения ежеквартально открываются в столичном регионе.
Вечерняя Москва 04:59
Наука

ИИ поможет ученым идентифицировать птиц

Чтобы модели искусственного интеллекта могли точно идентифицировать птиц, их необходимо обучить с помощью тысяч изображений.
Машины и Механизмы вчера в 09:06
Футбол

«Интер» обыграет «Наполи» в 37-м туре Серии А 28 июля

Матч 37-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 03:12
Общество

За нелегальный техосмотр в РФ введут уголовную ответственность

С 27 июля новая статья может распространяться на предприятия, ведущие свою деятельность без соответствующих документов.
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Происшествия

В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины

Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
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Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

Evo-rus.com 03:48
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Происшествия

Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве

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