Общество
ИнтерфаксБолее половины россиян высказались против электронных трудовых книжек
Больше половины (56%) работающих россиян не собираются переходить на электронную трудовую книжку. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс". Наиболее скептическое отношение к нововведению выразили сограждане в возрасте 60 лет и старше (68%).
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Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 2,5 тыс. рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке.
RT на русском вчера в 10:23
Игры
Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили
Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout.
REGNUM 02:45
Общество
Главный ветеринар Саратовской области ушел в отставку
Саратов, 28 июля 2020, 12:28 — REGNUM В правительстве Саратовской области освобожден от должности начальника управления ветеринарии с 27 июля Алексей Частов.
REGNUM 05:28
Происшествия
В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух
Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
РИА Новости 04:38
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Политика
Дегтярев призвал жителей Хабаровска заканчивать с протестами
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с депутатами Законодательной думы Хабаровского края заявил, что жителям региона надо заканчивать с акциями протеста.
Общественная служба новостей 04:17
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня. С понедельника 27 июля новые договоренности вступают в силу.
Piter.tv вчера в 00:44
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Общество
Вторая волна коронавируса ожидается в Европе
Наступление второй волны коронавируса выглядит вероятным, так как миллионы туристов проводят свой отпуск в путешествиях по Европе.
ПолитРоссия 04:03
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Здоровье
Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах
За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
Челны-ТВ вчера в 09:00
Происшествия
В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела
В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля
Израильский беспилотник был сбит сирийскими ПВО, сообщил 26 июля источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 26 июля в 14:31
Транспорт
Вокзал на станции Нахабино МЦД-2 открылся после реконструкции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новые станции пригородного железнодорожного сообщения ежеквартально открываются в столичном регионе.
Вечерняя Москва 04:59
Наука
ИИ поможет ученым идентифицировать птиц
Чтобы модели искусственного интеллекта могли точно идентифицировать птиц, их необходимо обучить с помощью тысяч изображений.
Машины и Механизмы вчера в 09:06
Футбол
«Интер» обыграет «Наполи» в 37-м туре Серии А 28 июля
Матч 37-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 03:12
Общество
За нелегальный техосмотр в РФ введут уголовную ответственность
С 27 июля новая статья может распространяться на предприятия, ведущие свою деятельность без соответствующих документов.
CarsWeek.ru вчера в 01:33
Происшествия
В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве
66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33