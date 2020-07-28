Больше половины (56%) работающих россиян не собираются переходить на электронную трудовую книжку. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс". Наиболее скептическое отношение к нововведению выразили сограждане в возрасте 60 лет и старше (68%).

Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

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