Общество
ИнтерфаксБолее половины россиян высказались против электронных трудовых книжек
Больше половины (56%) работающих россиян не собираются переходить на электронную трудовую книжку. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс". Наиболее скептическое отношение к нововведению выразили сограждане в возрасте 60 лет и старше (68%).
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ЖКХ
Смольный избавит Невский проспект от висящих над ним проводов
Смольный избавит Невский проспект от висящих над ним проводов.
Собака.ru 06:58
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Общество
В институте Росгидромета опровергли прогноз о магнитной буре
Москва, 28 июля 2020, 13:39 — REGNUM Мощной магнитной бури на Земле в ближайшие дни не ожидается.
REGNUM 06:39
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Шоу-бизнес
Встречающаяся с Авербухом Арзамасова показала дорогое кольцо
Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова показала во время эфира в Instagram внушительное дорогое кольцо, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:09
Общество
Алексей Частов освобожден от должности главы управления ветеринарии
Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов освобожден от занимаемой должности.
Взгляд-инфо 04:02
Политика
В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Гаджеты
Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников
Отныне отпадает необходимость брать с собой контейнер для наушников. Соответствующий отсек находится в верхней части мобильного устройства.
Evo-rus.com 01:12
Политика
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
Происшествия
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале
В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали.
Российская газета 06:52
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Космос
Ближайшему к Земле звездному скоплению предсказали скорую гибель
Ученые Кембриджского университета исследовали звездное скопление Гиады, расположенное всего в 150 световых годах от Земли, и выяснили, что ему грозит скорая гибель.
МИР 24 06:03
Путешествия
Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом
Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском вчера в 07:39
Политика
Украина и Польша договорились не допустить реализацию СП-2
Представители стран согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.
NewsFrol 05:49
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала о его сложных отношениях с дочкой
Мама Тимати рассказала о его сложных отношениях с дочкой Симона Юнусова предрекает Тимати проблемы в отношениях с дочерью.
Экспресс газета 07:10
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Общество
На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район
В столице немецкой федеральной земли Бранденбург – Потсдаме приступили к созданию нового района Крампниц на территории бывшего советского военного гарнизона.
Взгляд.ру 07:08
Экономика
ЦБ понизил ставку до рекордных 4,25%. Что это значит для инвестора
Совет директоров Банка России на заседании 24 июля понизил ключевую ставку на 0,25% — до исторического минимума 4,25% годовых.
РБК 25 июля в 07:39
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Авто
Mercedes-Benz в России отзывает свыше 1 тыс. автомобилей
Tvoe-avto.com вчера в 15:22
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Министерство иностранных дел РФ ответило на претензии Военно-морских сил США по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru 06:36