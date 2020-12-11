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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Более половины россиян ждут в ближайший месяц ускорения роста цен

Более половины (52%) россиян ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем ранее, роста цен на основные продукты, товары и услуги, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (.pdf). 30% респондентов посчитали, что уровень роста цен останется на прежнем уровне.В источнике
С чего всё началось
Более половины (52%) россиян ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем ранее, роста цен на основные продукты, товары и услуги, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (.pdf
).
Коммерсантъ05:20
Подробнее о событии
Финансовая газета

Исследование: 52% россиян ждут ускорения роста цен в ближайшее время

Финансовая газета08:34
Neva.Today

Большинство россиян готовы к росту цен

Neva.Today07:56
Urbc.Ru

Более половины россиян считают, что рост цен на основные продукты ускорится к Новому году

Urbc.Ru07:23
Lenta.ru

Большинство россиян приготовились к дальнейшему росту цен

Lenta.ru07:15
Коммерсантъ

Более половины россиян ждут в ближайший месяц ускорения роста цен

Коммерсантъ05:20

Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки «Северного потока — 2»

Как отмечается, "Фортуна" уложит 2, 6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ в водах на глубине менее 30 м. Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии подтвердило согласование укладки СП-2 в немецких водах на декабрь.
RT на русском08:59

Свидетели продолжат давать показания по делу Широкова 18 декабря

Мировой судья района Сокольники 18 декабря продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова, избившего арбитра на поле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.
РИА Новости08:42

В Петербурге умер актер из фильма «Вечный зов» Николай Иванов

В Петербурге после продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался Народный артист России Николай Иванов, сообщает пресс-служба Театра юного зрителя имени Брянцева на своей странице "ВКонтакте".
Российская газета07:28