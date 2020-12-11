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Более половины (52%) россиян ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем ранее, роста цен на основные продукты, товары и услуги, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (.pdf). 30% респондентов посчитали, что уровень роста цен останется на прежнем уровне.

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