Более половины россиян ждут в ближайший месяц ускорения роста цен
Более половины (52%) россиян ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем ранее, роста цен на основные продукты, товары и услуги, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (.pdf). 30% респондентов посчитали, что уровень роста цен останется на прежнем уровне.В источнике
С чего всё началось
Более половины (52%) россиян ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем ранее, роста цен на основные продукты, товары и услуги, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (.pdf
).
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