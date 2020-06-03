Экономика
ИзвестияБолее половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов
Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса. Такие данные «Известиям» предоставили в крупных консалтинговых компаниях, информацию подтвердили представители ритейла и ТЦ.
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с чего всё началось
Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.Известиявчера в 17:01
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Общество
В Кузбассе вновь выросло число больных коронавирусом
В оперативном штабе добавили, что за сутки в Кемеровской области 3 человека вылечились от коронавируса (все – в Новокузнецке).
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Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Драчева не просто хотят выгнать. Правление СБР настаивает на этом
На официальном сайте СБР опубликовано огромное заявление, смысл которого можно свести к трем словам: Драчева нужно выгнать.
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Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
Газета.Ru 01:44
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Происшествия
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РБК вчера в 15:04
Происшествия
В Саратове 2-летний ребенок выпал из окна и разбился насмерть
Регион 64 вчера в 11:25
Футбол
Ван Дейк признался, что написал завещание в 20 лет
Напомним, что в 2019 году ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», который присуждается лучшему футболисту года.
ГЛАС.RU 01:17
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
Автоспорт
F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года
Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Общество
Глава НПП «Звезда» сравнил «Союз» с Crew Dragon
Генеральный директор НПП «Звезда», разрабатывающей и производитящей скафандры, Сергей Поздняков сравнил американский пилотируемый корабль Crew Dragon с яхтой, а российский «Союз» с военным самолётом.
RT на русском 02:11
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 21:32
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Общество
В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом
"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
РИА Новости вчера в 04:31
Футбол
ФК «Химки» сменит юрлицо и останется в ФНЛ
Химки, Московская область, 3 июня 2020, 08:36 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» сменит юридическое лицо в следующем сезоне и продолжит выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
REGNUM 01:36
Общество
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
Экономика
Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России
Траты на квартплату в апреле снизились в среднем на 14%. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а на электроэнергию — на 1%.
RT на русском вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о судьбе дочери Фёдора Бондарчука
Ксения Собчак решила рассказать, как себя чувствует дочь Фёдора Бондарчука.
News.ru 00:50
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в субботу
Популярная механика вчера в 05:26
Общество
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.
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Шоу-бизнес
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Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
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Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах могут покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Наука
Получен снимок самого глубоководного осьминога в мире
Получено уникальная фотография самого глубоководного осьминога в мире. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:21
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Армия и оружие
Беспорядки в городах США. Главное
Помимо США протесты идут и в других странах.
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Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
Piter.tv 00:30
Кино
Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении «Бэтвумен»
Звезда американского рестлинга Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении "Бэтвумен". Об этом пишет издание Wrestling Observer.
Piter.tv 01:13