Экономика
ИзвестияБолее половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов
Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса. Такие данные «Известиям» предоставили в крупных консалтинговых компаниях, информацию подтвердили представители ритейла и ТЦ.
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Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.Известиявчера в 17:01
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