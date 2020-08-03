Общество

Вести.RuВести.RuСвыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Более половины трудовых мигрантов, работающих в России, или планирующих приезд на заработки, заявили о решимости остаться в России навсегда, – сообщается в исследовании НИУ Высшей школы экономики. Российский рынок труда по-прежнему выглядит лучше остальных соседей по СНГ.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).
Ведомостивчера в 17:35

Подробнее о событии

Свыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Вести.Ru05:01

Более половины мигрантов хотят остаться в РФ навсегда

Росбалт04:36

Большинство безработных мигрантов решили навсегда остаться в России

ИА Красная Весна03:07

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Piter.tv03:43

Больше половины трудовых мигрантов заявили о планах осесть в России

Интерфакс03:54

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Lenta.ru02:32

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

Ведомостивчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия

Не менее шести человек погибли в результате взрыва в бейрутском порту

Российская газета 13:05
326
Общество

Трамп вновь заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Президент США Дональд Трамп заявил, что мало кто заслуживает смерти так, как организатор террористического акта в Бостоне Джохар Царнаева.
Телеканал 360° 02 августа в 18:00
303
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
241
Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
1,8K
Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
752
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
221
Общество

Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости

Рамблер вчера в 05:13
76
Армия и оружие

В США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
RT на русском 11:51
Футбол

Слуцкий поприветствовал регистрацию Акинфеева в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил по поводу регистрации своего бывшего подопечного по ЦСКА Игоря Акинфеева в Instagram.
RT на русском 12:48
Происшествия

Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
13
Армия и оружие

США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных

Глава Пентагона добавил, что на данный момент на территории Польши на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи военнослужащих Соединенных Штатов.
Военное дело 02:10
9
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
111
Происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
10
Экономика

Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
3,5K
Политика

В минобороны Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах

Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник, 4 августа, на сайте министерства обороны республики.
Известия 10:39
5
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич призналась, что увеличила грудь из-за комплексов

Из-за маленькой груди у Хилькевич развивались комплексы, растянувшиеся на долгие годы, и когда актриса стала взрослой, решила раз и навсегда покончить с этой проблемой.
Bimru.ru 03:50
3
Футбол

УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21
Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
422
Шоу-бизнес

Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини

Месяц назад Родриго, который теперь называет себя Джессикой, решился на увеличение ягодиц, закачав в них 9 литров филлера.
Wday.ru вчера в 09:03
6
Авто

Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей

Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
Новые автомобили вчера в 05:01
61
Общество

В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян

Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями.
Телеканал Санкт-Петербург 09:42
1
Общество

В Коми продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Коми продлили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 30 сентября.
Парламентская газета 10:35
7
Общество

Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции

Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
74
Финансы

Что поможет опустить курс доллара до 68 рублей

Дмитрий Бабин: Если котировки Brent поднимутся выше 50 долларов за баррель и закрепятся над этим уровнем, тогда доллар способен вернуться к курсу в 70 рублей.
Российская газета вчера в 23:00
1
Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
2
Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

К сожалению, согласно официальной информации от представителей Ульяновского автомобильного завода, преемник «Хантера» не появится в обозримом будущем.
Evo-rus.com 09:36
39
Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
15
Общество

«Газпром» может возобновить строительство «Северного потока — 2»

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США.
BFM.ru 04:54
450
Спорт

В Нидерландах футболистке разрешили выступать в мужском чемпионате

ТАСС Спорт 11:31
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
257
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное