Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Вести.Ru
Вести.Ru

Свыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Более половины трудовых мигрантов, работающих в России, или планирующих приезд на заработки, заявили о решимости остаться в России навсегда, – сообщается в исследовании НИУ Высшей школы экономики. Российский рынок труда по-прежнему выглядит лучше остальных соседей по СНГ.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).
Ведомости17:35
Подробнее о событии
Вести.Ru

Свыше половины трудовых мигрантов намерены остаться в России

Вести.Ru05:01
Ведомости

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

Ведомости17:35
Интерфакс

Больше половины трудовых мигрантов заявили о планах осесть в России

Интерфакс03:54
Piter.tv

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Piter.tv03:43
ИА Красная Весна

Большинство безработных мигрантов решили навсегда остаться в России

ИА Красная Весна03:07
Lenta.ru

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Lenta.ru02:32
Росбалт

Более половины мигрантов хотят остаться в РФ навсегда

Росбалт04:36
Реклама

Минфин РФ начал процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром

Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.
iReactorвчера в 06:22
1K
Реклама

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК05:52
596
Реклама

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слишком высокий индекс ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, а также – в Алтайском крае и республике Тыва.
Live2403:19
30
Реклама

Татарстанцы перестали соблюдать правила защиты от коронавируса

На пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала журналистам о том, что жители Татарстана в последние недели стали забывать о правилах защиты от коронавируса.
Журнал Татарстан08:07
7
Реклама

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
1,1K

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

В конце 2018 года Кадыров вернул на родину из Москвы и устроил на работу по уборке улиц Грозного молодого чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека со словами "Ахмат – сила".
РИА Новости05:55
117
Реклама
Реклама

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ08:46
211
Реклама
Реклама
Реклама