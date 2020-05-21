В Краснодарском крае за сутки выявили 91 случай заражения коронавирусом. Всего в регионе коронавирус подтвердился у 2974 человек, из них 1644 уже выздоровели, сообщает оперативный краевой штаб. Самому старшему из новых пациентов 97 лет.

Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели

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