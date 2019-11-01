Энергетика
РБК«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты Минэнерго и Госкомиссии по запасам России, представленные по итогам инвентаризации. РБК также ознакомился с копией отчета.
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Треть российской нефти добывать нерентабельно: правительство заливает месторождения господдержкой
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