Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБолее полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии. Людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.
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В Каталонии более полумиллиона человек вышли на улицы

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Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

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Более полумиллиона человек участвуют в манифестации в центре Барселоны

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