Происшествия
Что происходитБолее пятидесяти детсадов эвакуированы на Дальнем Востоке
Часть детей уже забрали родители, остальных размещают в соседних административных зданиях и школах, сообщает канал 360. Эвакуированные детсады проверяют саперы. Сообщений о том, что где-либо обнаружены взрывные устройства, не поступали.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Сообщения об угрозах взрыва поступили в более 90 детских садов в четырех регионах Дальнего Востока, рассказали ТАСС в администрациях городов в четверг. Эвакуация дошкольных учреждений прошла в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО.ТАССвчера в 19:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Более 70 детских садов сегодня утром эвакуировали в нескольких дальневосточных регионах
Эхо Москвывчера в 21:08
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Происшествия
В США за проникновение в резиденцию Трампа задержали гражданку Китая
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля китаянка Юцьзин Чжан проникла на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти девяти тысяч населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома, а также возводить коммунально-бытовые объекты.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Религия
День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря
Святителя Николая Чудотворца или по-народному Николая Угодника называют покровителем путешественников и мореплавателей.
Политика
«Нафтогаз» надеется вернуться к переговорам по газу в апреле
"Если контракт на транзит газа не будет подписан сейчас, то надеюсь, что в апреле - мае мы вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - заявил он.
Происшествия
При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель
Происшествия
Механик American Airlines чуть не убил 150 человек в США
Механик American Airlines Ахмед Алани повредил навигационную систему самолета и чуть не убил полторы сотни пассажиров.
Культура
Киркоров станет Султаном в новогоднем мюзикле на НТВ
В канун Нового года в эфире телеканала НТВ состоится премьера мюзикла из композиций на стихи Михаила Гуцериева — «Тысяча и одна ночь, или Территория любви».
Общество
Правила выхода на пенсию изменятся в России
В 2020 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Происшествия
В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой
Общество
В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
Общество
Минтруд России прогнозирует рост числа официальных безработных на 20%
Минтруд прогнозирует увеличение числа официальных безработных к 2021 году на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия».
Общество
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Политика
Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»
Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
Культура
Краевые власти раскрыли проектировщика новой сцены оперного театра
Краевой минкульт раскрыл данные о проектировщике нового здания оперы и балета.
Общество
Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году
Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Футбол
«Барселона» и «Реал» не забили в «Эль Класико» впервые за 17 лет
Впервые за 17 лет в матче "Эль Класико" не было оформлено ни одного гола. В предыдущий раз похожим образом прошла встреча 2002 года.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
Политика
Россию обязали платить Украине за Крым
Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Спорт
The Game Awards 2019 посмотрели 45,2 млн зрителей
Создатели The Game Awards объявили, что в этом году просмотры церемонии составили 45,2 млн — это на 72% выше показателей прошлого года.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Биатлон
Фуркад прокомментировал отстранение России
Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.