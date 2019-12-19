Сообщения об угрозах взрыва поступили в более 90 детских садов в четырех регионах Дальнего Востока, рассказали ТАСС в администрациях городов в четверг. Эвакуация дошкольных учреждений прошла в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО.

с чего всё началось

Часть детей уже забрали родители, остальных размещают в соседних административных зданиях и школах, сообщает канал 360. Эвакуированные детсады проверяют саперы. Сообщений о том, что где-либо обнаружены взрывные устройства, не поступали.

Более пятидесяти детсадов эвакуированы на Дальнем Востоке

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