Мурадов подчеркнул, что именно панический страх толкает киевских политиков, среди которых уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, тиражировать различные фейки о якобы вывозе зерна, голоде и нарушении Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей.
На этой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что в фазу структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса российская экономика войдет уже во втором — начале третьего квартала 2022 года.