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Более шести тысяч жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты

Единовременные выплаты получили более 6 тысяч жителей освобожденных территорий Украины, с 20 апреля на Украину и в Донбасс доставлено более 700 тонн гумпомощи, сообщило МЧС России.
РИА Новости
Размер единовременных выплат составляет 10 тыс. рублей.
ТАСС
Также с 20 апреля министерство доставило на Украину и в Донбасс свыше 700 тонн гуманитарной помощи.
ТАСС
В состав груза вошли продукты питания, вода, лекарства и стройматериалы.
Вести ФМ

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