Общество

РБКРБКБолее сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
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с чего всё началось
Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово» опубликовали
 заявление в поддержку филолога Гасана Гусейнова, которого критикуют за высказывание о современном русском языке.
Дождь04:42

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Писатели выступили в поддержку преподавателя ВШЭ Гасана Гусейнова

Новая газета06:51

Большая группа писателей выступила в поддержку профессора ВШЭ Гусейнова и его высказывания о современном русском языке

Эхо Москвы10:06

Писатели и журналисты опубликовали заявление в поддержку профессора ВШЭ Гусейнова

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Писатели опубликовали заявление в поддержку филолога Гасана Гусейнова

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Писатели поддержали Гусейнова, оскорбительно отозвавшегося о русском языке

News.ru05:50

Писатели поддержали профессора ВШЭ, которого заставили извиниться за фразу об «убогом» языке

БИЗНЕС Online05:11

Писатели и журналисты выступили в защиту профессора ВШЭ Гусейнова

Газета.Ru07:10
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Гусейнов Гасан
Филолог
Советский и российский филолог азербайджанского происхождения. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ. Автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».
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