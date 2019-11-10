с чего всё началось

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Политика Президент Боливии объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.

Авто Citroen представил C5 Aircross Hybrid Производство Citroen C5 Aircross Hybrid будет налажено на предприятии компании во французском городе Ренн-ля-Жан.

Игры Sony запатентовала картридж для игровой приставки Компания Sony Interactive Entertainment (подразделение Sony, занимающееся видеоиграми и приставками) в августе 2019 года получила патент на картридж для игровой консоли.

Экономика Украинскому электричеству предрекли подорожание Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Хоккей Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.

Культура Зрители спектакля «Норма» Диденко поделились своими впечатлениями Зрителей премьерных показов спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина привел в восторг второй акт и в недоумение – первый.

Единоборства Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.