Общество
РБКБолее сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
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с чего всё началось
Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово» опубликовали заявление в поддержку филолога Гасана Гусейнова, которого критикуют за высказывание о современном русском языке.Дождь04:42
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