с чего всё началось

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Происшествия Подозреваемый в убийстве историк Соколов оформил явку с повинной Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель СПбГУ Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Шоу-бизнес Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.

Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Спорт Шорт-трек. Семен Елистратов победил на этапе Кубка мира В канадском Монреале проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1 000 метров.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.

Шоу-бизнес Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.

Шоу-бизнес Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.

Политика Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Общество Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.

Политика В Боливии пройдут новые президентские выборы – Моралес Боливия готовится к проведению новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.

Шоу-бизнес Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.

Экономика Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.

Футбол «Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити» Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».

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Здоровье Врачи рассказали, почему не надо полоскать рот после чистки зубов Если вы чистите зубы сразу после еды, вы можете испортить эмаль, которая и так ослаблена повышенной кислотностью.