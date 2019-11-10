с чего всё началось

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Политика Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Авто Автомобили дорожают в России при падении спроса Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Оппозиция Боливии сообщила об ордере на задержание Моралеса Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке с поста президента Эво Моралеса, написал в Twitter один из лидеров оппозиции – Луис Фернандо Камачо.

Происшествия Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.

Футбол Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Наука Глутаминовая блокада помогает бороться с раком Соединение JHU083 было протестировано на мышиных моделях рака толстой кишки, меланомы и лимфомы.

Экономика Сжиженного газа слишком много. Россия заменит его новой трубой в Китай Только в 2019 году уже принято инвестрешений по строительству новых заводов на 63 миллиона тонн годовой мощности (в основном в США, а также в Мозамбике и России).

Политика Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

Происшествия Врачи не делают прогнозов. В Киеве ветерана «АТО» до полусмерти избил его пасынок В Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана так называемой АТО Игоря Панова (позывной «Хан») и его жену Оксану, в результате которого оба впали в кому.

Авто Фото обновленной Lada Vesta появились в Сети В социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.

Хоккей Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

Шоу-бизнес Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах Ситуация осложнилась еще и тем, что возлюбленный 32-летней Юлия Ефременковой Мондезир, с которым она познакомилась на съемках телепроекта «ДОМ-2», в срочном порядке улетел по делам.

Политика МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.

Хоккей «Эдмонтон» обыграл «Анахайм», Макдэвид оформил хет-трик Гости победили во встрече со счетом 6:2. В составе канадского клуба хет-трик оформил Коннор Макдэвид, дубль на счету Райана Ньюджент-Хопкинса, еще один гол забил Зак Кассиан.

Единоборства Менеджер Волкова назвал сумму гонорара бойца за UFC Fight Night 163 Иван Банников, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, назвал ориентировочную сумму гонорара спортсмена за выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 163 в Москве.

Общество В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения В Минфине подготовили проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющий статьи 193 и 193.1, предусматривающие наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, участвующих в разработке предложения.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".