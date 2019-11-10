Общество
РБКБолее сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
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с чего всё началось
Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово» опубликовали заявление в поддержку филолога Гасана Гусейнова, которого критикуют за высказывание о современном русском языке.Дождьвчера в 04:42
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Писатели опубликовали заявление в поддержку профессора ВШЭ Гусейнова
Московский Комсомолецвчера в 07:34
Писатели поддержали профессора ВШЭ, которого заставили извиниться за фразу об «убогом» языке
БИЗНЕС Onlineвчера в 05:11
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
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Пять человек погибли при пожаре в оренбургском поселке
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