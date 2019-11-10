Общество
РБКБолее сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово» опубликовали заявление в поддержку филолога Гасана Гусейнова, которого критикуют за высказывание о современном русском языке.Дождь04:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Политика
Моралес заявил о попытке его незаконно арестовать
Объявивший 10 ноября о своей отставке президент Боливии Эво Моралес подтвердил, что выдан ордер на его арест.
Известия 20:53
Политика
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Российская газета 20:38
Наука
Ученые предупредили об опасности недосыпа
UfacityNews.ru 08 ноября в 09:31
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Общество
Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты
В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
Местное время (г. Пермь) 01:27
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги
Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги.
Газета.Ru 15:13
Экономика
В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%
Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
Российская газета 08 ноября в 12:25
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Происшествия
СК проверит обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Красноярском крае
Следователи в Красноярском крае начали проверку после ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором два человека погибли, сообщается на сайте регионального ГСУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Балерина сменили прическу Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым образом на своей странице в Инстаграм.
SM News 08 ноября в 06:37
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Украиной участка под Петровском
Rambler News Service 05:36
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Политика
Партию «Слуга народа» Зеленского возглавил Корниенко
Газета.Ru 08:53
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32
Футбол
Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение
Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Спорт уик-энд вчера в 18:33
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
КП - Ростов-на-Дону 08:27
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Экономика
РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Ведомости вчера в 03:58
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», передергиванием.
Известия вчера в 09:39
Здоровье
После операции – домой. Центр хирургии одного дня откроют в Барнауле
АМИТЕЛ вчера в 18:02
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro 10:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась умилительным кадром с супругом и дочерью
Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками умилительным кадром с супругом и дочерью.
Актуальные Новости 03:43
Политика
Прокуратура Польши отозвала ходатайство об аресте националиста Мазура
«Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — заявила она.
Известия 10:02