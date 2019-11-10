с чего всё началось

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Политика Моралес заявил о попытке его незаконно арестовать Объявивший 10 ноября о своей отставке президент Боливии Эво Моралес подтвердил, что выдан ордер на его арест.

Политика Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.

Происшествия Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

Общество Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.

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Происшествия Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен» Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Происшествия СК проверит обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Красноярском крае Следователи в Красноярском крае начали проверку после ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором два человека погибли, сообщается на сайте регионального ГСУСК РФ.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Шоу-бизнес Волочкова продемонстрировала смену имиджа Балерина сменили прическу Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым образом на своей странице в Инстаграм.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Футбол Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».

Экономика РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.

Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», передергиванием.

Происшествия В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась умилительным кадром с супругом и дочерью Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками умилительным кадром с супругом и дочерью.