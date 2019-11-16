Общество
ИнтерфаксБолее ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов
В Париже 105 человек были задержаны в годовщину первой акции протеста "желтых жилетов", сообщает в субботу агентство Associated Press. Штрафы за проведение протестов в местах, где они запрещены, получил 71 человек. Среди запретных для "желтых жилетов" зон был, в частности, район Елисейских полей.
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Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
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Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Бразилия — Аргентина.
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Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
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Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
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Golden Joystick Awards 2019 наградила Fortnite
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Россия предлагала разместить на территории Белоруссии базу ВВС
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400
Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Общество
О чем просили Дмитрия Медведева в Алтайском крае
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Общество
Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Общество
Россияне заменили в рационе гречку манкой и чечевицей
Россияне начали больше питаться чечевицей и манкой. Спрос на гречневую крупу в 2019 году спал.
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Историка Олега Соколова перевели в «Кресты»
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Мама Александра Носика пропала в Москве
Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
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Малышко выиграл контрольную гонку в Тюмени
Дмитрий Малышко выиграл первый мужской отборочный спринт в Тюмени.
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