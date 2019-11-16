Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБолее ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

В Париже 105 человек были задержаны в годовщину первой акции протеста "желтых жилетов", сообщает в субботу агентство Associated Press. Штрафы за проведение протестов в местах, где они запрещены, получил 71 человек. Среди запретных для "желтых жилетов" зон был, в частности, район Елисейских полей.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

В Париже в годовщину начала массовых акций «желтых жилетов» произошли новые столкновения протестующих с полицией

Эхо Москвы17:08

Полиция Франции насчитала 30 тысяч «желтых жилетов» в годовщину начала протестов

Интерфакс16:43

Протестующих в Париже задерживают. Арестовано более ста человек

Красная весна11:44

В Париже задержаны более 100 человек в годовщину акций «желтых жилетов»

BFM.ru10:50

«Желтые жилеты» отметили годовщину своих акций погромами в Париже

ТАСС16:05

В Париже число задержанных на протестах превысило 100 человек

Коммерсантъ13:53

В Париже больше ста человек задержали на акциях «желтых жилетов»

РИА Новости10:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Происшествия

Трамп предложил помощь Калифорнии в расследовании стрельбы в школе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил властям штата Калифорния помощь федеральных ведомств в связи с инцидентом в школе «Сагас» в городе Санта-Кларита, где в результате стрельбы погибли два человека.
Мойка78 14 ноября в 19:20
Баскетбол

ЦСКА вернулся на второе место в Евролиге после победы над «Фенербахче»

Sportbox.RU вчера в 13:52
Хоккей

Россия проиграла сборной Западной хоккейной лиги

Молодежная сборная России уступила сборной Западной хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 (1:2 ОТ).
Спорт-Экспресс 14 ноября в 00:02
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today вчера в 14:15
Происшествия

Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье

Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОПа «Сириус-А» Олегу Ермолову, который работал в колледже, где учащийся устроил стрельбу.
RT на русском вчера в 21:14
Общество

Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США

Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
РИА Новости вчера в 07:13
Футбол

Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Sputnik Эстония 14 ноября в 14:10
Космос

Каскадный разлом объяснил тигровые полосы на Энцеладе

N+1 14 ноября в 14:28
Происшествия

Найдена мертвой: отчим пропавшей в Крыму девочки признался в убийстве

Отчим пятилетней девочки, которую несколько дней разыскивали в Крыму, задержан по подозрению в убийстве.
ТВ Центр вчера в 02:31
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть Сирии, принадлежащие ей нефтяные месторождения.
Gazeta.SPb 14 ноября в 18:28
Общество

Российские банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Представители российских банков сообщают, что мошенники в 80% случаев изымают денежные средства с банковских карт клиентов с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card).
Комсомольская правда 14 ноября в 01:28
Авто

Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX

Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
Автоновости дня вчера в 06:50
Музыка

Пригожин ответил на планы Бузовой выступить на «Евровидении»

Мойка78 вчера в 21:38
Футбол

Бразилия — Аргентина: прогноз Ильи Казакова на товарищескую встречу

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Бразилия — Аргентина.
Чемпионат вчера в 11:00
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Политика

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом «витриной» Украины

Красная весна 00:30
Киберспорт

Golden Joystick Awards 2019 наградила Fortnite

Игра Fortnite завоевала титул лучшей киберспортивной дисциплины 2019 года.
Goroday.ru 10:02
Армия и оружие

Россия предлагала разместить на территории Белоруссии базу ВВС

Эхо Москвы 13 ноября в 19:08
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
РИА Новости 14 ноября в 08:38
Общество

О чем просили Дмитрия Медведева в Алтайском крае

В Алтайском крае работают 335 автомобилей скорой помощи.
Алтайская правда 13 ноября в 23:00
Общество

«Руки-базуки» Терешина оказались накачены вазелином

Некроз в руках блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, вызвал не синтол, а вазелиновое масло, сообщил журналистам доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников.
Москва 24 вчера в 07:21
Общество

Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов

Аргументы и Факты 03:34
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество

Россияне заменили в рационе гречку манкой и чечевицей

Россияне начали больше питаться чечевицей и манкой. Спрос на гречневую крупу в 2019 году спал.
ФедералПресс вчера в 21:03
Происшествия

Историка Олега Соколова перевели в «Кресты»

КП - Санкт-Петербург вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Мама Александра Носика пропала в Москве

Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
StarHit.ru вчера в 06:40
Спорт

Малышко выиграл контрольную гонку в Тюмени

Дмитрий Малышко выиграл первый мужской отборочный спринт в Тюмени.
Спорт-Экспресс 14 ноября в 03:18
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru вчера в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
Акции протеста в ПарижеБольше новостей по теме
Главное