Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБолее ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

В Париже 105 человек были задержаны в годовщину первой акции протеста "желтых жилетов", сообщает в субботу агентство Associated Press. Штрафы за проведение протестов в местах, где они запрещены, получил 71 человек. Среди запретных для "желтых жилетов" зон был, в частности, район Елисейских полей.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В Париже в годовщину начала массовых акций «желтых жилетов» произошли новые столкновения протестующих с полицией

Эхо Москвы17:08

В Париже больше ста человек задержали на акциях «желтых жилетов»

РИА Новости10:33

В Париже число задержанных на протестах превысило 100 человек

Коммерсантъ13:53

В Париже задержаны более 100 человек в годовщину акций «желтых жилетов»

BFM.ru10:50

«Желтые жилеты» отметили годовщину своих акций погромами в Париже

ТАСС16:05

Протестующих в Париже задерживают. Арестовано более ста человек

Красная весна11:44

Полиция Франции насчитала 30 тысяч «желтых жилетов» в годовщину начала протестов

Интерфакс16:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Кино

Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»

На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Piter.tv вчера в 11:58
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Общество

В Иране повышение цен на бензин привело к протестам

В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Коммерсантъ 02:47
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Хоккей

Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента

RT на русском 04:41
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Авто

Китайцы представили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс 14:11
Шоу-бизнес

Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Слово и Дело вчера в 15:08
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 21:14
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Lenta.ru 14:06
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Происшествия

Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон в реанимацию

Мать убитой историком Олегом Соколовым 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета увезли в больницу с похорон дочери, как сообщает Говорит Москва.
РЕН ТВ 09:56
Армия и оружие

Индия предпочла французские Rafale вместо Су-30МКИ

РЕН ТВ 20:37
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Здоровье

Названы полезные продукты, резко повышающие уровень сахара в крови

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые полезные продукты, которые способны вызывать резкие скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса, сообщает издание "Аргументы и Факты".
Ugpressa.ru 14 ноября в 15:45
Происшествия

В Дагестане произошёл пожар в школе

RT на русском 21:03
Здоровье

Новый руководитель НИИТО Новосибирска просит штат и новые площади

«Сегодня можно говорить о достижении промежуточных результатов в решении очень важной для региона задачи», — констатирует Андрей Корыткин и дипломатично благодарит директора АНО «Клиника НИИТО» за поддержку и профессионализм.
Medvestnik.ru вчера в 07:13
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Политика

Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
ФАН 21:15
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Шоу-бизнес

Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

Актуальные Новости вчера в 10:26
Футбол

Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
RT на русском 13:52
Гаджеты

Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

Актуальные Новости 14 ноября в 08:21
Политика

США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Американские власти внесли в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Сесара Гандарилью.
РБК 18:56
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today вчера в 14:15
Здоровье

Кардиолог объяснил опасность вейпов

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
РИА Новости 18:07
Армия и оружие

Армия Израиля отбила ракетную атаку из сектора Газа

С момента начала обострения 12 ноября радикалы из сектора Газа выпустили около 450 ракет, от ответных ударов армии Израиля погибли, по данным Минздрава Газы, не менее 30 человек.
РЕН ТВ 14 ноября в 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
Акции протеста в ПарижеБольше новостей по теме
Главное