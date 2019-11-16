Общество
ИнтерфаксБолее ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов
В Париже 105 человек были задержаны в годовщину первой акции протеста "желтых жилетов", сообщает в субботу агентство Associated Press. Штрафы за проведение протестов в местах, где они запрещены, получил 71 человек. Среди запретных для "желтых жилетов" зон был, в частности, район Елисейских полей.
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Полиция Франции насчитала 30 тысяч «желтых жилетов» в годовщину начала протестов
Интерфаксвчера в 16:43
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