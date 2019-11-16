Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБолее ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

В Париже 105 человек были задержаны в годовщину первой акции протеста "желтых жилетов", сообщает в субботу агентство Associated Press. Штрафы за проведение протестов в местах, где они запрещены, получил 71 человек. Среди запретных для "желтых жилетов" зон был, в частности, район Елисейских полей.
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«Желтые жилеты» отметили годовщину начала протестов

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«Желтые жилеты» отметили годовщину своих акций погромами в Париже

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Полиция Франции насчитала 30 тысяч «желтых жилетов» в годовщину начала протестов

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Протестующих в Париже задерживают. Арестовано более ста человек

Красная веснавчера в 11:44

В Париже больше ста человек задержали на акциях «желтых жилетов»

РИА Новостивчера в 10:33
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РИА Новости вчера в 09:55
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Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

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Газета.Ru 15 ноября в 07:58
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Об увольнении тренера не может быть и речи.
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Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
3DNews вчера в 07:22
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СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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В Крыму построят корабли, способные перевозить по 900 морпехов

Каждый корабль получит водоизмещение 25 тыс. тонн и сможет перевозить по 900 морпехов.
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Япония создаст излучатель для противодействия самолетам и ракетам

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Известия вчера в 21:17
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Матвиенко связала дату визита Путина на Кубу с его графиком

В конце октября этого года российский лидер встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, находившимся в России с рабочим визитом.
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Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° 14 ноября в 22:14
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
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Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

Французское издание Les Echos пишет, что Россия находится на пути к независимости от доллара США.
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Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

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Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон

Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
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В четверг, 14 ноября, толстый кот Виктор провел своё первое занятие в тренажерном зале под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина, пишет РБК.
REGNUM 14 ноября в 20:56
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
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В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Экономика

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В Китае испытали аппарат для посадки на Марс

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За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

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