В Париже 105 человек были задержаны в годовщину первой акции протеста "желтых жилетов", сообщает в субботу агентство Associated Press. Штрафы за проведение протестов в местах, где они запрещены, получил 71 человек. Среди запретных для "желтых жилетов" зон был, в частности, район Елисейских полей.

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

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