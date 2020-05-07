Новый опрос населения, проведенный по заказу Центробанка в конце апреля, показал рост безработицы, потерю доходов населения и прекращение работы более трети индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Более трети индивидуальных предпринимателей уже остановили свой бизнес

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