Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатБолее трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

13 из 36 команд Бундеслиги могут стать банкротами из-за коронавируса, сообщает Kicker. По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю. Ещё два клуба могут стать банкротами в июне.
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Четыре клуба Бундеслиги рискуют обанкротиться из-за паузы в сезоне - портал

ТАСС Спорт00:06

Четыре клуба бундеслиги могут стать банкротами из-за кризиса

Спорт-Экспрессвчера в 21:06

13 немецких клубов могут обанкротиться из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 23:10

13 немецких клубов могут обанкротиться из-за коронавируса в ближайшие два месяца

Sport24.ruвчера в 22:35

4 клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса

Soccer.ruвчера в 21:47

Свыше 30% клубов Бундеслиги могут стать банкротами из-за коронавируса

ProstoProSportвчера в 23:44

Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

Чемпионатвчера в 20:28
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Общество

Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
RT на русском вчера в 22:28
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru вчера в 21:26
Общество

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Lenta.ru вчера в 22:51
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor вчера в 19:55
Футбол

Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков

Сам же УЕФА все еще рассчитывает доиграть сезон, несмотря на паузу, которая возникла из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:41
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ 02 апреля в 05:37
Гаджеты

Мобильные процессоры Intel перешагнули частоту в 5 ГГц

Некоторые 6-ти и 8-ядерные чипы Core i7 и Core i9 впервые в истории перешагнули частоту 5 ГГц, тем не менее, они произведены по старому техпроцессу 14 нм.
Российская газета 02 апреля в 05:39
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

В России определены сроки начала экспресс-тестирования на коронавирус

Точность теста, определяющего наличие коронавируса уже на самых ранних стадиях, достигает ста процентов.
Российская газета вчера в 22:25
Политика

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ 02 апреля в 20:49
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
The GEEK вчера в 11:38
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Tverigrad.ru 02 апреля в 02:01
Шоу-бизнес

Заразившаяся COVID-19 дочь Охлобыстина рассказала о своем состоянии

Дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса, у которой был обнаружен новый тип коронавируса, рассказала о своем состоянии и призвала россиян не нарушать самоизоляцию.
Известия вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз

Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
ИА InterMedia вчера в 08:48
Здоровье

На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим вчера в 12:12
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Деловое.ТВ вчера в 12:24
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Общество

Жители Земли смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу

В мае жители Земли смогут наблюдать приближение к Солнцу кометы C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, рассказала 4 апреля астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
Известия вчера в 22:14
Здоровье

Врачи назвали главное отличие коронавируса от гриппа

Специалист в беседе с информационным изданием Business Insider пояснил, что многие люди имеют иммунитет к гриппу, что позволяет в короткие сроки остановить распространение заболевания.
Политическая Экспертиза вчера в 23:33
Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Rambler News Service вчера в 04:58
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Общество

Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале разъяснил порядок передвижения горожан на автотранспорте.
Газета.Ru вчера в 12:57
Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве

Телеканал 360° вчера в 06:00
Здоровье

В Самарской области возобновится работа системообразующих предприятий

"В качестве дополнительного условия возвращения к обычному режиму работы опеределен перевод части сотрудников на дистанционный режим работы, а также индивидуальная работа по соблюдению мер безопасности", - сообщает пресс-служба областных властей.
SamRU.ru вчера в 11:44
Игры

Появилась информация о сроках релиза Resident Evil 4 Remake

REGNUM вчера в 20:39
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области

Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.
Gorsite.ru вчера в 08:21
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