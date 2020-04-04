Коронавирус
ЧемпионатБолее трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса
13 из 36 команд Бундеслиги могут стать банкротами из-за коронавируса, сообщает Kicker. По данным источника, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю. Ещё два клуба могут стать банкротами в июне.
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13 немецких клубов могут обанкротиться из-за коронавируса в ближайшие два месяца
Sport24.ruвчера в 22:35
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Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США
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Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
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Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
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Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков
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Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
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На Кубани медики попросили продлить карантин
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Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
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Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
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Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Жители Земли смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу
В мае жители Земли смогут наблюдать приближение к Солнцу кометы C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, рассказала 4 апреля астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
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Специалист в беседе с информационным изданием Business Insider пояснил, что многие люди имеют иммунитет к гриппу, что позволяет в короткие сроки остановить распространение заболевания.
Финансы
Курс евро опустился ниже 83 рублей
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Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте
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Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве
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В Самарской области возобновится работа системообразующих предприятий
"В качестве дополнительного условия возвращения к обычному режиму работы опеределен перевод части сотрудников на дистанционный режим работы, а также индивидуальная работа по соблюдению мер безопасности", - сообщает пресс-служба областных властей.
Игры
Появилась информация о сроках релиза Resident Evil 4 Remake
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
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Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.