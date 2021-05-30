Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Более трети крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в мае

Сбербанк — лидер рынка — повысил ставки с 7 мая на 0,4 п. п. по ипотеке на новостройки, готовое жилье, строительство индивидуального жилого дома. Газпромбанк увеличил на 0,5 п. п. ставки по новостройкам, готовым квартирам и индивидуальным жилым домам, а также на рефинансирование.В источнике

С чего всё началось

Более трети крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в мае

Банкиры все активнее ухудшают условия ипотеки. В мае семь банков из топ-20 повысили ставки по программам, продолжив тенденцию, начавшуюся в апреле после мартовских минимумов.
Коммерсантъ17:56

Подробнее о событии

Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке

Lenta.ru06:37

В России ухудшаются условия ипотеки

Профиль20:02

ДОМ.РФ сообщил о росте средних ипотечных ставок в мае

ТАСС04:40

Больше трети крупнейших банков России повысили ипотечные ставки

ФАН02:41

Более трети крупнейших банков в России повысили в мае ставки по ипотеке

Дождь02:00

Российские банки ускорили повышение ставок по ипотеке

Smotrim.ru06:05

Более трети крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в мае

Коммерсантъ17:56

Ипотека: итоги апреля 2021 года

Frank Media02:16
Интересное

Патрушев предупредил о силовых мерах в ответ на недружественные действия

В новой редакции документа прописано, что Россия стремится повысить предсказуемость и безопасность в международной сфере; одновременно «отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации», заявил Патрушев.
РБК11:23

«Хаббл» запечатлел пленительную спиральную галактику

Миссия SM4 стала последней миссией по обслуживанию космического телескопа, выполненной при помощи космических шаттлов, и в ее задачи тогда входило обеспечить бесперебойную работу «Хаббла» на орбите на протяжении не менее чем 5 лет.
AstroNews.ruвчера в 09:52