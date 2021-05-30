Сбербанк — лидер рынка — повысил ставки с 7 мая на 0,4 п. п. по ипотеке на новостройки, готовое жилье, строительство индивидуального жилого дома. Газпромбанк увеличил на 0,5 п. п. ставки по новостройкам, готовым квартирам и индивидуальным жилым домам, а также на рефинансирование.

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С чего всё началось Более трети крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в мае Банкиры все активнее ухудшают условия ипотеки. В мае семь банков из топ-20 повысили ставки по программам, продолжив тенденцию, начавшуюся в апреле после мартовских минимумов. Коммерсантъ 17:56