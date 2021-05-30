Более трети крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в мае
Сбербанк — лидер рынка — повысил ставки с 7 мая на 0,4 п. п. по ипотеке на новостройки, готовое жилье, строительство индивидуального жилого дома. Газпромбанк увеличил на 0,5 п. п. ставки по новостройкам, готовым квартирам и индивидуальным жилым домам, а также на рефинансирование.В источнике
С чего всё началось
Более трети крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в мае
Банкиры все активнее ухудшают условия ипотеки. В мае семь банков из топ-20 повысили ставки по программам, продолжив тенденцию, начавшуюся в апреле после мартовских минимумов.
Коммерсантъ17:56