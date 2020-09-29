Сколько будем платить за газ зимой: Разъясняем, почему на Украине и в Грузии тарифы на газ меньше, чем в Молдове

Что касается Украины, то разница в тарифе на распределение связана с тем, что в Украине объемы потребления природного газа в соотношении с эксплуатируемыми газораспределительными сетями значительно выше, чем в Республике Молдова.