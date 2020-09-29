Более трети организаций снизили зарплату сотрудникам
Введение карантинных ограничений и режима самоизоляции ударило по доходам работающих россиян. Проведенное банком "Открытие" исследование показало, что треть российских компаний снизила зарплату своим сотрудникам. По мнению экспертов, часть заработков могла перейти в теневую зону.В источнике
С чего всё началось
Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии
Треть компаний в РФ снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии. Об этом сообщается в исследовании банка "Открытие" об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году.
ТАССвчера в 01:12
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