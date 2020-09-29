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Газета.Ru
Газета.Ru

Более трети организаций снизили зарплату сотрудникам

Введение карантинных ограничений и режима самоизоляции ударило по доходам работающих россиян. Проведенное банком "Открытие" исследование показало, что треть российских компаний снизила зарплату своим сотрудникам. По мнению экспертов, часть заработков могла перейти в теневую зону.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в РФ снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии. Об этом сообщается в исследовании банка "Открытие" об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году.
ТАССвчера в 01:12
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Lenta.ru

Названо число снизивших зарплаты россиянам компаний

Lenta.ruвчера в 02:33
Народные новости

Работающим россиянам вынужденно сокращают зарплаты

Народные новостивчера в 03:22
Росбалт

В России треть компаний МСБ сократили работникам зарплаты

Росбалтвчера в 02:35
Газета.Ru

Более трети организаций снизили зарплату сотрудникам

Газета.Ruвчера в 13:49
Эхо Москвы

Треть российских компаний, согласно исследованию банка «Открытие», снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии

Эхо Москвывчера в 01:37
URA.Ru

Треть российских компаний снизила зарплаты своим сотрудникам

URA.Ruвчера в 01:33
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

ТАССвчера в 01:12

Сколько будем платить за газ зимой: Разъясняем, почему на Украине и в Грузии тарифы на газ меньше, чем в Молдове

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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

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Интерфаксвчера в 10:37
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Аргументы и Фактывчера в 12:09