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Газета.Ru
Газета.Ru

Более трети организаций снизили зарплату сотрудникам

Введение карантинных ограничений и режима самоизоляции ударило по доходам работающих россиян. Проведенное банком "Открытие" исследование показало, что треть российских компаний снизила зарплату своим сотрудникам. По мнению экспертов, часть заработков могла перейти в теневую зону.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

Треть компаний в РФ снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии. Об этом сообщается в исследовании банка "Открытие" об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году.
ТАССвчера в 01:12
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Газета.Ru

Более трети организаций снизили зарплату сотрудникам

Газета.Ruвчера в 13:49
Народные новости

Работающим россиянам вынужденно сокращают зарплаты

Народные новостивчера в 03:22
URA.Ru

Треть российских компаний снизила зарплаты своим сотрудникам

URA.Ruвчера в 01:33
Lenta.ru

Названо число снизивших зарплаты россиянам компаний

Lenta.ruвчера в 02:33
Эхо Москвы

Треть российских компаний, согласно исследованию банка «Открытие», снизили сотрудникам зарплату из-за пандемии

Эхо Москвывчера в 01:37
Росбалт

В России треть компаний МСБ сократили работникам зарплаты

Росбалтвчера в 02:35
ТАСС

Треть российских компаний сократили сотрудникам зарплаты из-за пандемии

ТАССвчера в 01:12

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии
Ведомостивчера в 09:56
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Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии
RT на русском17:16
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Октябрьская подборка Xbox Live Gold разочаровала игроков

Microsoft представила октябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold, куда традиционно вошли четыре проекта, хоть и достаточно неизвестные для массовой аудитории: Slayaway Camp: Butcher's Cut (Xbox One) — с 1 по 31 октября Maid of Sker (Xbox One) — с 16 октября по 15 ноября Sphinx and the Cursed Mummy (Xbox) — с 1 по 15 октября Costume Quest (Xbox 360) — с 16 по 31 октября.
Игромания.рувчера в 11:13

Федеральные субсидии мусорным операторам составили 8 млрд рублей

"Утверждение федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные со всеми субъектами России", - заявили в ведомстве.
Российская газетавчера в 05:04
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Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
ИА Красная Веснавчера в 12:26
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Снижение выбросов в Китае негативно повлияет на климат

В исследовании, проведенном учеными из Института Карнеги, Китайской академии экологического планирования, Университета Цинхуа и Калифорнийского университета в Ирвайн, использовалось моделирование для анализа влияния успехов Китая в сокращении выбросов, таких как оксид серы, технический (черный) углерод и органический углерод, на глобальное изменение климата.
Популярная механикавчера в 07:08
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