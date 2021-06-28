Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после встречи Путина с Байденом в Женеве

Глава МИД Сергей Лавров в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике" заявил, что поступающие из Вашингтона заявления после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не совсем соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече глав двух государств.