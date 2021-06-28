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Более трети работодателей России планируют повысить зарплаты сотрудникам

Более трети – 36% — работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам во втором полугодии этого года, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру». В опросе приняли участие более 1000 представителей российских компаний.В источнике

С чего всё началось

Работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам

Более трети опрошенных работодателей (36%) планируют повысить зарплаты сотрудникам во втором полугодии 2021 года, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». В опросе участвовали более 1 тыс. представителей российских компаний из всех округов.
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