Более трети россиян хотели бы привязать свою зарплату к курсам валют

Комсомольская правда 12

В России 37 процентов трудоустроенных граждан хотели бы, чтобы их зарплата была привязана к курсу иностранных валют: доллара или евро. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.