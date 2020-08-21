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Петербургский дневник
Петербургский дневник

Более трети россиян хотели бы привязать свою зарплату к курсам валют

В России 37 процентов трудоустроенных граждан хотели бы, чтобы их зарплата была привязана к курсу иностранных валют: доллара или евро. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

По данным исследования, всего у 1% работников в России зарплата зависит от иностранной валюты. В то же время 37% хотели бы, чтобы выплаты были привязаны к курсу доллара или евро. Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин больше, чем среди женщин: 46% против 26%.
ТАСС20 августа в 22:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Свыше трети россиян пожелали получать зарплату в валюте

Московский Комсомолецвчера в 09:33
Комсомольская правда

Экономист оценил перевод зарплаты россиян в доллары

Комсомольская правдавчера в 00:24
Мойка78

Почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

Мойка7820 августа в 22:44
Национальная служба новостей

Экономист назвал фантастикой привязку зарплат к доллару

Национальная служба новостей21 августа в 12:06
REGNUM

Более трети жителей РФ хотят получать зарплату по курсам валют

REGNUM21 августа в 05:18
Lenta.ru

Оценена перспектива выдачи зарплат россиянам в долларах

Lenta.ruвчера в 22:57
ТАСС

Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

ТАСС20 августа в 22:01

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии
РБК18:28
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Навального «вылечат» в клинике, где ранее сфальсифицировали диагноз Ющенко

Врачи клиники «Шарите», куда поместили с отравлением оппозиционера Алексея Навального, ранее сфальсифицировали диагноз Виктора Ющенко, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев 22 августа, передает «Русская весна».
ИА Красная Веснавчера в 16:31
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