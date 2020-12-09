Более трети россиян рассчитывают получить новогоднюю премию
Получить премию на Новый год рассчитывают 37% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру». 37% опрошенных планируют потратить премию на новогодние подарки или отложить, еще 11% - на отдых или развлечения в праздничные дни.В источнике
С чего всё началось
Россияне назвали ожидаемый размер новогодней премии
В прошлом году большинство россиян получили новогоднюю премию в размере до 15 тыс. руб. Размер премий в этом году для большинства еще не известен, но надежды на такое поощрение от работодателя у россиян в кризисный год заметно выросли, следует из исследования, проведенного сервисом "Работа.ру" (есть у РБК).
РБК21:21
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