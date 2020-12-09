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Ivbg.ru
Ivbg.ru

Более трети россиян рассчитывают получить новогоднюю премию

Получить премию на Новый год рассчитывают 37% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру». 37% опрошенных планируют потратить премию на новогодние подарки или отложить, еще 11% - на отдых или развлечения в праздничные дни.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россияне назвали ожидаемый размер новогодней премии

В прошлом году большинство россиян получили новогоднюю премию в размере до 15 тыс. руб. Размер премий в этом году для большинства еще не известен, но надежды на такое поощрение от работодателя у россиян в кризисный год заметно выросли, следует из исследования, проведенного сервисом "Работа.ру" (есть у РБК).
РБК21:21
Подробнее о событии
ТАСС

Опрос: более трети россиян ожидает получить новогоднюю премию

ТАСС02:54
RT на русском

РБК: 37% россиян рассчитывают получить новогоднюю премию

RT на русском02:04
РБК

Россияне назвали ожидаемый размер новогодней премии

РБК21:21
Lenta.ru

Назван размер ожидаемой россиянами новогодней премии

Lenta.ru00:59
Коммерсантъ

Rabota.ru: 37% россиян рассчитывают на новогоднюю премию

Коммерсантъ00:25
Телеканал 360°

Более трети россиян заявили о желании получить премию на Новый год

Телеканал 360°00:18
РИА Новости

Россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии

РИА Новости01:51

Китай начал продажи убийцы российского автомобиля Aurus Komendant

Продажи электрического кроссовера Hongqi E-HS9, способного бросить вызов российскому внедорожнику Aurus Komendant, в случае продаж в России, начаты в Китае, 7 декабря сообщает сетевое интернет издание www.ixbt.com.
ИА Красная Весна7 декабря в 07:55

Полиция возбудила уголовное дело из-за кражи оборудования из самолета Ил-80 в Таганроге

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ТАСС03:40

Приручив «друга Эрдогана», Путин сумел выжать максимум из невозможной ситуации

Столкнувшись с угрозой мощной экспансии Турции в зону своего традиционного геополитического влияния, Россия сумела ее «канализировать»: перенаправить в пусть не слишком приятное, но все же приемлемое для нас русло.
Московский Комсомолецвчера в 09:41

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ТАССвчера в 06:19