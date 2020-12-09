В прошлом году большинство россиян получили новогоднюю премию в размере до 15 тыс. руб. Размер премий в этом году для большинства еще не известен, но надежды на такое поощрение от работодателя у россиян в кризисный год заметно выросли, следует из исследования, проведенного сервисом "Работа.ру" (есть у РБК).

РБК 21:21