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REGNUM
REGNUM

Более трети жителей РФ хотят получать зарплату по курсам валют

Москва, 21 августа 2020, 12:18 — REGNUM Выражают желание привязать зарплату к курсу валют 47% работающих граждан России. Против зарплаты по курсам доллара и евро 39%, говорится в исследовании рекрутингового агентства Superjob.ru.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

По данным исследования, всего у 1% работников в России зарплата зависит от иностранной валюты. В то же время 37% хотели бы, чтобы выплаты были привязаны к курсу доллара или евро. Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин больше, чем среди женщин: 46% против 26%.
ТАССвчера в 22:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Оценена перспектива выдачи зарплат россиянам в долларах

Lenta.ru22:57
Московский Комсомолец

Экономист оценил предложение привязать российские зарплаты к доллару

Московский Комсомолец20:45
ТАСС

Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

ТАССвчера в 22:01
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Более трети жителей РФ хотят получать зарплату по курсам валют

REGNUMвчера в 05:18
Финмаркет

Более трети работающих россиян хотели бы привязать размер зарплаты к курсу валют - опрос

Финмаркетвчера в 04:46
Мойка78

Почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

Мойка78вчера в 22:44
Национальная служба новостей

Экономист назвал фантастикой привязку зарплат к доллару

Национальная служба новостейвчера в 12:06

В больнице Омска рассматривают пять диагнозов по состоянию Навального

Пять рабочих диагнозов рассматриваются на сегодняшний день по состоянию находящегося в реанимации блогера Алексея Навального, заявил главный врач омской БСМП № 1 Александр Мураховский 21 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 02:28

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 10 суток активистку Татьяну Мороз за выступление в поддержку Навального

Еще одну участницу одиночного пикета задержали у здания ФСБ, На Красной площади - актрис Ирину Вилкову и Яну Троянову, которые по очереди стояли с плакатом в поддержку политика.
Эхо Москвы21:05
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в убийстве предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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