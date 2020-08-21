Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Более трети жителей РФ хотят получать зарплату по курсам валют

Москва, 21 августа 2020, 12:18 — REGNUM Выражают желание привязать зарплату к курсу валют 47% работающих граждан России. Против зарплаты по курсам доллара и евро 39%, говорится в исследовании рекрутингового агентства Superjob.ru.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

По данным исследования, всего у 1% работников в России зарплата зависит от иностранной валюты. В то же время 37% хотели бы, чтобы выплаты были привязаны к курсу доллара или евро. Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин больше, чем среди женщин: 46% против 26%.
ТАССвчера в 22:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Свыше трети россиян пожелали получать зарплату в валюте

Московский Комсомолец09:33
Мойка78

Почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

Мойка78вчера в 22:44
Lenta.ru

Оценена перспектива выдачи зарплат россиянам в долларах

Lenta.ru22:57
Национальная служба новостей

Экономист назвал фантастикой привязку зарплат к доллару

Национальная служба новостейвчера в 12:06
REGNUM

Более трети жителей РФ хотят получать зарплату по курсам валют

REGNUMвчера в 05:18
Комсомольская правда

Экономист оценил перевод зарплаты россиян в доллары

Комсомольская правда00:24
ТАСС

Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

ТАССвчера в 22:01

Видео: Как работает руль на машине Mercedes

Пресс-служба чемпионской команды попросила Эвана Шорта, главного специалиста по электронным системам гоночной бригады Mercedes, популярно рассказать о руле, с которым постоянно приходится иметь дело Льюису Хэмилтону.
F1news.ruвчера в 14:03

Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

Белорусский президент Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, назначив на этот пост Владимира Караника, который перед этим руководил Министерством здравоохранения республики.
RT на русском07:37
40

Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБК05:22
85