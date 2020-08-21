По данным исследования, всего у 1% работников в России зарплата зависит от иностранной валюты. В то же время 37% хотели бы, чтобы выплаты были привязаны к курсу доллара или евро. Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин больше, чем среди женщин: 46% против 26%.

ТАСС вчера в 22:01