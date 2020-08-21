Более трети жителей РФ хотят получать зарплату по курсам валют
Москва, 21 августа 2020, 12:18 — REGNUM Выражают желание привязать зарплату к курсу валют 47% работающих граждан России. Против зарплаты по курсам доллара и евро 39%, говорится в исследовании рекрутингового агентства Superjob.ru.В источнике
С чего всё началось
Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты
По данным исследования, всего у 1% работников в России зарплата зависит от иностранной валюты. В то же время 37% хотели бы, чтобы выплаты были привязаны к курсу доллара или евро. Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин больше, чем среди женщин: 46% против 26%.
ТАССвчера в 22:01
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