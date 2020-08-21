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REGNUM
REGNUM

Более трети жителей РФ хотят получать зарплату по курсам валют

Москва, 21 августа 2020, 12:18 — REGNUM Выражают желание привязать зарплату к курсу валют 47% работающих граждан России. Против зарплаты по курсам доллара и евро 39%, говорится в исследовании рекрутингового агентства Superjob.ru.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

По данным исследования, всего у 1% работников в России зарплата зависит от иностранной валюты. В то же время 37% хотели бы, чтобы выплаты были привязаны к курсу доллара или евро. Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин больше, чем среди женщин: 46% против 26%.
ТАССвчера в 22:01
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Комсомольская правда

Экономист оценил перевод зарплаты россиян в доллары

Комсомольская правда00:24
Мойка78

Почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

Мойка78вчера в 22:44
Московский Комсомолец

Экономист оценил предложение привязать российские зарплаты к доллару

Московский Комсомолец20:45
Национальная служба новостей

Экономист назвал фантастикой привязку зарплат к доллару

Национальная служба новостейвчера в 12:06
REGNUM

Более трети жителей РФ хотят получать зарплату по курсам валют

REGNUMвчера в 05:18
Lenta.ru

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ТАСС

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ТАССвчера в 22:01

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала
РБК22:45
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Дождьвчера в 11:40
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