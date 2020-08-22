Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Свыше трети россиян пожелали получать зарплату в валюте

Более трети (37%) трудоустроенных россиян хотели бы, чтобы зарплата выдавалась им в зарубежной валюте, или, по крайней мере, чтобы она была привязана к курсу доллара или евро. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного популярным порталом по поиску работы.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Свыше трети россиян пожелали получать зарплату в валюте

Московский Комсомолецвчера в 09:33
Комсомольская правда

Экономист оценил перевод зарплаты россиян в доллары

Комсомольская правдавчера в 00:24
ТАСС

Опрос: почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

ТАСС20 августа в 22:01
Национальная служба новостей

Экономист назвал фантастикой привязку зарплат к доллару

Национальная служба новостей21 августа в 12:06
REGNUM

Более трети жителей РФ хотят получать зарплату по курсам валют

REGNUM21 августа в 05:18
Мойка78

Почти 40% россиян не хотят, чтобы их зарплата зависела от курса иностранной валюты

Мойка7820 августа в 22:44
Lenta.ru

Оценена перспектива выдачи зарплат россиянам в долларах

Lenta.ruвчера в 22:57

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratingsвчера в 13:09

Глава Бурятии обратился к жителям республики со срочным обращением

Сегодня на своей странице в Фейсбук глава республики обратился к жителям республики с призывом не расслабляться и по возможности соблюдать все правила профилактики для предотвращения распространения COVID-19.
Номер одинвчера в 10:53
13

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ruвчера в 14:04
349