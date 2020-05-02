Коронавирус
РБКВ армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных
В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны. Кроме них первое тестирование показало заражение примерно 200 воспитанников военных училищ.
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
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На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след
Lenta.ru 21:37
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Николай Цулыгин покинул пост главного тренера ХК «Салават Юлаев»
Николая Цулыгин покинул пост главного тренера уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба «зелёных».
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 00:16
Политика
Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
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Политика
Конгресс США отказался пройти быстрое тестирование на коронавирус
Американские конгрессмены отказались пройти тестирование на коронавирус. Проверить здоровье парламентариев предложил Белый дом.
Российская газета 18:50
Экономика
Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова подтвердила роман с сыном российского бизнесмена
Поклонники вычислили, то Алеся встречается с Владимиром Новицким — сыном одного из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого.
StarHit.ru 22:00
Космос
В марсианском метеорите обнаружены строительные блоки жизни
Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Allan Hills 84001 (ALH84001) содержит углеродосодержащие строительные блоки жизни возрастом 4 миллиарда лет.
V-kosmose.com 30 апреля в 09:27
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera 30 апреля в 15:50
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 12:01
Политика
Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой
В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.
Свободная Пресса 08:44
Происшествия
В Челябинской области подтверждено 643 случая COVID-19
Челябинск, 2 мая 2020, 09:01 — REGNUM В Челябинской области за сутки было подтверждено ещё 65 случаев заболевания COVID-19.
REGNUM 02:01
Космос
Ученые поняли, какие галактики являются лучшими для разумной жизни
Если обитаемые планеты, содержащие разумную жизнь, маловероятны в больших эллиптических галактиках, где находится большинство звезд и планет, то по умолчанию такие галактики, как Млечный Путь, будут первичными центрами этих цивилизаций, как и ожидалось по принципу посредственности, сказал Уитмайр.
AstroNews.ru 06:47
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции
Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 22:00
Космос
Астрономы с поразительной точностью предугадали танец пары чёрных дыр
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Армия и оружие
В НАТО решили подготовиться ко второй волне коронавируса
Оперативный план на случай второй волны пандемии коронавируса решили подготовить в НАТО, сообщает 2 мая немецкое издание Spiegel.
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Общество
В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID
Скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших в Москве.
Известия 04:57
Космос
С российской лунной станции из-за перевеса могут снять научный прибор
30.04.2020 Российской лунной станции, запуск которой запланирован на будущий год, придется сбросить лишний вес.
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Космос
Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС
Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен пройдут карантин перед запланированным на 27 мая запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 13:56
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
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