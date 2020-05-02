Коронавирус

РБКРБКВ армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны. Кроме них первое тестирование показало заражение примерно 200 воспитанников военных училищ.
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В ВС РФ заражены коронавирусом почти 3 тысячи человек

News.ru22:01

Число заразившихся коронавирусом в армии и военных учебных заведениях приблизилось к трём тысячам

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Среди российских военных подтверждено 1177 случаев коронавируса

RT на русском13:40

В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

РБК14:13

В Минобороны сообщили о новых зараженных коронавирусом в российской армии

Lenta.ru13:26

Более 2,9 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в армии и военных учебных заведениях РФ

ТАСС13:25

Среди российских военных коронавирус подтвердили у 1177 человек

РИА Новости13:12
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Американские конгрессмены отказались пройти тестирование на коронавирус. Проверить здоровье парламентариев предложил Белый дом.
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Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
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Поклонники вычислили, то Алеся встречается с Владимиром Новицким — сыном одного из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого.
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
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Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19.
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Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой

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Челябинск, 2 мая 2020, 09:01 — REGNUM В Челябинской области за сутки было подтверждено ещё 65 случаев заболевания COVID-19.
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Если обитаемые планеты, содержащие разумную жизнь, маловероятны в больших эллиптических галактиках, где находится большинство звезд и планет, то по умолчанию такие галактики, как Млечный Путь, будут первичными центрами этих цивилизаций, как и ожидалось по принципу посредственности, сказал Уитмайр.
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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции

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Оперативный план на случай второй волны пандемии коронавируса решили подготовить в НАТО, сообщает 2 мая немецкое издание Spiegel.
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В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID

Скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших в Москве.
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С российской лунной станции из-за перевеса могут снять научный прибор

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Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен пройдут карантин перед запланированным на 27 мая запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
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Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
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Врач выпал из окна воронежской больницы

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