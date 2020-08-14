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Пятый канал
Пятый канал

Более тысячи ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

Правоохранительные органы жестоко усмиряют демонстрантов, число недовольных растет. На фоне этого ученые Национальной академии наук (НАН) Белоруссии составили открытое письмо-петицию о происходящем, пишет Onliner. Свое послание ученые НАН назвали «Обращением представителей научной общественности».В источнике
С чего всё началось
«Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию республики Белоруссия, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции республики Белоруссия)», – говорится в обращении, опубликованном изданием Onliner.by
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Взгляд.рувчера в 12:38
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РБК

Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

РБК21:46
BFM.ru

Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия

BFM.ru00:12
REGNUM

Учёные в Белоруссии подписали петицию против насилия на улицах

REGNUM23:47
Эхо Москвы

В Академии наук Белоруссии отчитали ученых за их позицию в отношении протестов в стране

Эхо Москвы00:32
Взгляд.ру

Ученые из Белоруссии потребовали прекратить насилие

Взгляд.рувчера в 12:38
Интерфакс

Больше тысячи белорусских ученых потребовали прекратить насилие

Интерфаксвчера в 12:08
ТАСС

Белорусские ученые требуют от властей прекратить насилие со стороны силовиков на протестах

ТАССвчера в 09:26

Самолет ВВС Белоруссии слетал на аэродром под Москвой и в Новосибирск

На мониторинговом ресурсе FlightRadar появилась информация о том, что белорусский воздушный транспортник Ил-76МД приземлился на подмосковном аэродроме Кубинка, потом полетел в Новосибирск и возвратился в Минск.
Discover2405:08
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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