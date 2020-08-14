Более тысячи ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии
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Правоохранительные органы жестоко усмиряют демонстрантов, число недовольных растет. На фоне этого ученые Национальной академии наук (НАН) Белоруссии составили открытое письмо-петицию о происходящем, пишет Onliner. Свое послание ученые НАН назвали «Обращением представителей научной общественности».В источнике
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