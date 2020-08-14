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Пятый канал
Пятый канал

Более тысячи ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

Правоохранительные органы жестоко усмиряют демонстрантов, число недовольных растет. На фоне этого ученые Национальной академии наук (НАН) Белоруссии составили открытое письмо-петицию о происходящем, пишет Onliner. Свое послание ученые НАН назвали «Обращением представителей научной общественности».В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Белоруссии более тысячи ученых подписали петицию в поддержку протестующих

Lenta.ru23:08
РЕН ТВ

Более тысячи ученых выступили против насилия в Белоруссии

РЕН ТВ23:49
REGNUM

Учёные в Белоруссии подписали петицию против насилия на улицах

REGNUM23:47
Эхо Москвы

В Академии наук Белоруссии отчитали ученых за их позицию в отношении протестов в стране

Эхо Москвы00:32
Росбалт

Председатель белорусской академии наук назвал «неуправляемыми» молодых ученых, подписавших петицию против насилия

Росбалт23:55
РБК

Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

РБК21:46
ИА Красная Весна

Свыше 1000 белорусских ученых подписали письмо против насилия

ИА Красная Веснавчера в 13:14

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,3K

МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

В центре внимания беседы находились прошедшие выборы президента Республики Беларусь и актуальная ситуация в нашей стране сообщение МИД Белоруссии Местные чиновники рассказали, что Минск отметил готовность к конструктивному и объективному диалогу с иностранными государствами.
Piter.tv04:18
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
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Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки» Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях.
Коммерсантъ18:16
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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