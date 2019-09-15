Футбол
Bookmaker-ratings.ruБолельщик «Енисея» прервал голодовку, которая продолжалась две недели
Фанат «Енисея» Константин Литвинов прекратил голодовку. Он начал голодовать в начале сентября из-за неутешительных результатов команды. В текущем сезоне «Енисей», который только вылетел в ФНЛ из РПЛ, одержал одну победу в 13 матчах.
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Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Общество
Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
Телепрограмма вчера в 13:50
Происшествия
В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом
"По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Интерфакс вчера в 05:34
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Культура
Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша
Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
Украина.ру 13 сентября в 04:49
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Теннис
Надаль считает Медведева лучшим теннисистом нового поколения
Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что россиянин Даниил Медведев является лучшим теннисистом молодого поколения на данный момент.
Sport24.ru 06:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 сентября в 15:01
Происшествия
В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры
По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Происшествия
Заключенного убили в колонии в Курганской области
Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Политика
Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском вчера в 16:43
Баскетбол
Сборная Франции завоевала бронзу на Кубке мира по баскетболу
Французская сборная повторила свой результат 2014 года. Тогда в матче за третье место команда обыграла литовцев.
Говорит Москва 06:17
Армия и оружие
Минобороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок С-400
RT на русском 06:33
Политика
Чемезов: Superjet может получить российское название
Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
Вести.Ru 04:40
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
Петербургский дневник 03:13
Происшествия
В Свердловской области горит деревянная часовня
Временный деревянный храм-часовня горит в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области, тушением занимаются подразделения МЧС.
ТАСС 05:50
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Наука
Геологи обнаружили потерянный континент
Континент Большая Адрия представлял собой участок континентальной коры размером с Гренландию, отделившийся от Северной Африки более 200 миллионов лет назад и погрузившийся в мантию Земли под югом Европы.
Капитал страны 06:24
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском 13 сентября в 22:39
Космос
Два астероида пролетят мимо Земли в выходные
Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Интерфакс 13 сентября в 05:41
Политика
Стало известно о возможности продолжения транзита газа через Украину без контракта
Транзит газа в ЕС через Украину в 2020 году возможен без нового контракта, если Киев выполнит обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, заявил источник в европейском энергетическом секторе.
Взгляд.ру 06:55
Происшествия
В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме
В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме. В результате инцидента никто не пострадал.
RT на русском 06:05
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Общество
В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли Парк Ангелов
Сегодня в Кемерове открылся сквер, построенный на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек.
Российская газета 06:21
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 06:24